Braunschweig. Ein Täter schlug auf den 39-Jährigen ein – auch, als dieser am Boden lag. Dann nahm er Geldbörse und Handy an sich und flüchtete mit seiner Komplizin.

Braunschweigs Polizei bittet aktuell um Hinweise zu einem Raub, der sich am Sonntag in der Kurzekampstraße zugetragen hat. (Symbolbild)

Polizei Braunschweig Unbekannte rauben Mann in Gliesmarode nach Taxi-Fahrt aus

Die Braunschweiger Polizei sucht Zeugen zu einem Raub in der Kurzekampstraße in Gliesmarode. In der Nacht zu Sonntag – den Polizei-Angaben zufolge gegen 2.30 Uhr – ließ sich ein 39-Jähriger aus der Innenstadt mit einem Taxi nach Hause fahren.

Nachdem er in der Nähe seines Wohnhauses das Taxi verlassen hatte, tauchten zwei Personen auf. Einer der Unbekannten sprach den alkoholisierten 39-Jährigen an und schlug anschließend mehrfach auf ihn ein. Auch, als der Mann bereits am Boden lag, schlug ihn der Fremde.

So beschreibt der 39-Jährige den Täter

„Trotz seiner Schreie ließ der Täter nicht von ihm ab und entwendete aus seinen Taschen ein Handy sowie ein Portemonnaie“, berichtet die Polizei. Anhand der Stimme erkannte das Opfer, dass neben dem Mann auch eine Frau vor Ort war. Beide flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung.

Der 39-Jährige beschreibt den Täter wie folgt: Der Mann soll zirka 1,80 Meter groß und kräftig gebaut sein, habe ein schlankes Gesicht mit schmaler Nase und ovalem Kinn, braune Augen, und trug einen dunklen gepflegten Vollbart sowie einen dunklen Kapuzenpullover.

Braunschweigs Polizei hat Ermittlungen wegen Raubes eingeleitet und bittet Personen, die den Vorfall möglicherweise beobachtet haben oder Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich bei der Polizei unter (0531) 4762516 zu melden.

red

