Tätowier-Kunst Tattoo-Messe kommt in den Braunschweiger Lokpark

Im Braunschweiger Lokpark findet am 12. und 13. März die erste Braunschweiger Tattoo-Messe statt. Tätowierer werden dann Tattookunst unter die Haut der Besucher bringen, teilt die Agentur Tattooeventbooking mit.

„Egal ob realistische Porträts, japanische Drachen, traditionelle Anker- oder Leuchtturm-Motive oder auch die momentan extrem angesagten Mini-Tattoos – an diesem Wochenende finden Tattoo-Fans für jede Stilrichtung den passenden Tätowierer“, heißt es in der Ankündigung.

Die schönsten Tätowierungen werden prämiert

Beim Tattoo-Contest sollen außerdem am Samstag- und am Sonntagabend die schönsten Tätowierungen prämiert werden. Es gilt die 3G-Regel und FFP2-Maskenpflicht.

Tickets gibt es im Vorverkauf (12 Euro / Weekend-Ticket 22 Euro) oder vor Ort an der Tageskasse (15 Euro / Weekend-Ticket 28 Euro).

Debatte um Inhaltsstoffe der Farben

Nachdem Tattoostudios angesichts der Pandemie lange nicht öffnen durften, hatte zuletzt die Änderung einer EU-Verordnung Aufregung in der Szene verursacht: Demnach ist es verboten, eine Vielzahl von Konservierungs- und Farbstoffen in Tätowierfarben in größeren Mengen zu verwenden. Die Stoffe könnten möglicherweise unter anderem Krebs erregen und zu Hautreizungen führen, heißt es.

Sehr viele jahrelang genutzte Farben dürfen daher nicht mehr verwendet werden – neue Farben müssen her, was nach Aussage von Braunschweiger Tätowierern aber gar nicht so einfach ist. Dennoch: Die Nachfrage ist enorm. Und auf der Tattoo-Messe wird es reichlich Gelegenheit zum Fachsimpeln geben.

red/cos

