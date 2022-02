Täter stiehlt mehrere Klamotten aus Braunschweiger Geschäft

Braunschweig. Taschendiebe haben am Donnerstag ihr Unwesen in Braunschweig getrieben, wie die Polizei mitteilt. Einen Mann nahmen sie in der Innenstadt fest.

Wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls hat die Braunschweiger Polizei am Donnerstag einen Mann festgenommen. Vormittags beobachteten Mitarbeiter eines Bekleidungsgeschäftes in der Braunschweiger Innenstadt, wie der Mann diverse Kleidungsstücke an sich nahm und das Geschäft verließ, ohne zu bezahlen. Ein Mitarbeiter folgte dem Mann und informierte die Polizei.

Die Beamten konnten den Ladendieb mithilfe der Zeugenangaben kurz darauf antreffen. Es handelte sich um einen 40-jährigen Mann. Die Kleidungsstücke von namhaften Marken, die er bei sich hatte, trugen noch Preisetiketten und Warensicherungen – und waren mehrere hundert Euro wert.

Da der Mann bereits zuvor wegen Diebstählen aufgefallen war, nahmen ihn die Polizeibeamten fest. „Es besteht der Verdacht, dass der Mann seinen Lebensunterhalt durch Diebstähle finanziert“, heißt es. Ihm werden auch weitere, ähnliche Diebstähle zur Last gelegt.

Das Braunschweiger Amtsgericht ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft die vorläufige Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus an.

Mehrere Taschendiebstähle in Braunschweig

Am Donnerstag registrierte Braunschweigs Polizei zudem mehrere Taschendiebstähle in Supermärkten und in der Innenstadt. Dies betraf beispielsweise Märkte in Querum, Lehndorf, in der Weststadt – aber auch am Hauptgüterbahnhof wurde gestohlen. Die betroffenen Frauen und Männer im Alter zwischen 57 und 75 Jahren trugen ihre Portemonnaies in mitgeführten Taschen oder Jackentaschen, während sie ihre Einkäufe erledigten.

Drei Personen stellten, als sie ihren Einkauf bezahlen wollten, an der Kasse fest, dass ihre Taschen geöffnet und die Portemonnaies gestohlen worden waren. Einer Frau wurde zwar die Geldbörse belassen, aber dafür ihr Mobiltelefon entwendet.

Auch in der Innenstadt waren Taschendiebe erfolgreich. Den Unbekannten gelang es am Nachmittag, einer 55-jährigen Frau das Portemonnaie aus der verschlossenen Umhängetasche zu stehlen. Die Geschädigten erstatteten Anzeige bei der Polizei.

Die Polizei rät, Wertsachen stets körpernah und in geschlossenen Taschen bei sich zu tragen. Im Fall eines Verlusts sollen Bankkarten umgehend gesperrt und die Polizei aufgesucht werden.

