Braunschweig. Die Männer bedrohten eine Angestellte mit einer Waffe. Sie flüchteten unerkannt mit Geld. Die Täter trugen einen Kapuzenpulli. Was noch bekannt ist.

Mit einer Waffe haben zwei Männer am Dienstagabend einen Friseursalon in Braunschweig überfallen.

Polizei Braunschweig Männer überfallen Friseursalon in Braunschweiger Innenstadt

In einem Braunschweiger Friseursalon in der Straße Alte Waage hat sich am Dienstagabend ein Raubüberfall ereignet. Nach Angaben der Polizei betraten um kurz nach 18 Uhr zwei Männer das Geschäft und bedrohten eine Angestellte mit einer Waffe. Zudem forderten die beiden das gesamte Bargeld. Die Täter flüchteten offenbar zu Fuß mit einer niedrigen dreistelligen Summe.

Die Männer sahen wie folgt aus: Etwa 1,80 bis 1,85 Meter groß, schmale Statur und zwischen 17 und 20 Jahre alt. Der eine Täter hat einen dunklen Kapuzenpullover mit Aufdruck, eine dunkle Hose und Turnschuhe getragen. Dazu hat er ein Tuch vor dem Gesicht gehabt. Der andere Täter hat einen hellen Kapuzenpullover und eine dunkle Hose getragen. Bei der Tat hatten beide die Kapuzen ihrer Pullover über den Kopf gezogen.

Braunschweiger Polizei begann ihre Ermittlungen sofort – bislang erfolglos

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach den beiden Männern ein. Vor Ort wurden Spuren gesichert und Zeugenaussagen aufgenommen. Die Täter konnten jedoch unerkannt flüchten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Polizei unter (0531) 4762516 entgegen.

