Braunschweiger Polizei fasst Pizzeria-Einbrecher

Braunschweig. Zwei junge Männer sind in Braunschweig von der Polizei beim Diebstahl eines Lieferautos gefasst worden. Sie waren in den Laden eingebrochen.

Zwei Männer sind in Braunschweig in eine Pizzeria eingedrungen. Dort fanden sie den Schlüssel zum Lieferauto des Imbisses. Die Polizei fasste die Diebe das Wagens.

Die Braunschweiger Polizei hat zwei flüchtende Männer nach einem Einbruch in eine Pizzeria mit einem gestohlenen Auto festgenommen. Die Staatsanwaltschaft stellte einen Haftantrag.

Die Polizei beobachtete in der Nacht zu Montag gegen 0.30 Uhr zwei junge Männer, die aus einem Auto zu Fuß flüchteten. In unmittelbarer Nähe in der Straße Alte Waage konnten die Polizeibeamten die 18- und 19-Jährigen stellen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Fahrzeug hatten sie unverschlossen zurückgelassen. Es handelte sich um ein Auto, das als Lieferfahrzeug einer Pizzeria in der Wendenstraße zugeordnet werden konnte. Als die Polizei umgehend den Imbiss aufsuchte, stellte sie neben Aufbruchspuren fest, dass der Innenraum durchwühlt worden war. Nach ersten Erkenntnissen wurden unter anderem Bargeld und Lebensmittel sowie Fahrzeugschlüssel entwendet.

Strafverfahren wegen Einbruchdiebstahls und Diebstahls eines Autos

Die Heranwachsenden wurden vorläufig festgenommen und das Lieferauto mit allen darin befindlichen Gegenständen sichergestellt.

Die Männer müssen sich nun in Strafverfahren wegen Einbruchsdiebstahls und Diebstahls des Autos verantworten. Darüber hinaus besteht der Verdacht des Führens von Kraftfahrzeugen unter dem Einfluss berauschender Mittel. Denn: Drogenschnelltests fielen bei beiden Beschuldigten positiv aus.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ der zuständige Richter einen Haftbefehl gegen den 18-Jährigen. Der 19-Jährige konnte im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden.

Lesen Sie auch:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de