Region Braunschweig wird Testlabor für smarte Landwirtschaft

Im Projekt „5G Smart Country“ werden 5G-Anwendungen in der Landwirtschaft erprobt.

Große Datenpakete statt großer Äcker – so könnte die Landwirtschaft der Zukunft aussehen, heißt es in einer Pressemitteilung des Braunschweiger Julius-Kühn-Instituts (JKI). „In der Präzisionslandwirtschaft fallen gewaltige Datenmengen an, die schnell zwischen Satelliten, Drohnen, Bodensensoren und Robotern übertragen werden müssen. Für diese digitale Vernetzung braucht es den neuen, schnellen Mobilfunkstandard 5G.“

Zusammen mit der TU Braunschweig, dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), der Landwirtschaftskammer Niedersachsen und weiteren Partnern startet das Julius Kühn-Institut jetzt das Projekt „5G Smart Country“. Gefördert werde es im Rahmen des 5G-Innovationswettbewerbs des Bundesministeriums für Digitales und Verkehr mit fast vier Millionen Euro, sagt Eva-Marie Dillschneider vom JKI-Fachinstitut für Anwendungstechnik im Pflanzenschutz.

Roboter säen Rüben und hacken Unkraut

„Wir wollen die Chancen, die 5G bietet, in der Landwirtschaft nutzen“, so Dillschneider. Das JKI beschäftige sich dabei vor allem mit dem Pflanzenbau: Auf den Feldern der Domäne Schickelsheim sollen Roboter Rüben säen und anschließen mechanisch das Unkraut hacken.

„Darüber hinaus werden wir die Flächen datenbasiert in Spots – kleine, homogene Abschnitte – unterteilen, die dann separat voneinander mit Robotern bewirtschaftet werden können“, sagt sie und erläutert die Idee des sogenannten Spot Farming: „Die Bedingungen auf einem großen Schlag sind keinesfalls überall gleich. Manche Bereiche sind trockener, andere vernässen schnell, auch die Qualität des Bodens variiert.“

Entsprechend müsse auch nicht überall gleich intensiv gedüngt, gegen Pflanzenkrankheiten vorgegangen oder Unkraut bekämpft werden. Diese und weitere Standortfaktoren werden ihr zufolge mit Hilfe von Sensorik am Boden, in der Luft und im Weltraum gemessen.

JKI: Spots sollen eine präzisere, effizientere Bewirtschaftung ermöglichen

„Die Analyse dieser gebündelten Faktoren könnte zum Beispiel nahelegen, dass sich der Anbau von Feldfrüchten auf bestimmten Teilflächen gar nicht lohnt. So könnte man dort stattdessen Wiesenkräuter zur Förderung der Artenvielfalt aussäen und trotzdem das Ertragsniveau der Gesamtfläche durch optimierten Pflanzenbau in den anderen Spots halten.“

Eva-Marie Dillschneider erläutert, dass die Spots eine präzisere und damit effizientere Bewirtschaftung ermöglichen. Wo der Landwirt üblicherweise das Feld begehen und bonitieren müsse, um den Zustand seiner Pflanzen einzuschätzen und daraus seine Maßnahmen abzuleiten, reagierten Drohnen, Roboter und Traktoren in dem Projekt automatisch und in Echtzeit auf die Daten, die sie erhalten. Um die dafür notwendige schnelle Datenübertragung zu gewährleisten, richtet Vodafone auf den Versuchsflächen ein 5G-Netz ein, wie es künftig überall in Deutschland zur Verfügung stehen soll.

5G mag zwar nicht an jeder Milchkanne notwendig sein, heißt es in der Pressemitteilung des Julius-Kühn-Instituts, aber gerade im ländlichen Raum berge die schnelle Übertragung großer Datenmengen eine Menge Potenzial – etwa für eine nachhaltigere, effizientere und transparentere Land- und Forstwirtschaft.

Mehr zum Thema

JKI erhält 230.000 Euro Förderung

Das Projekt „5G Smart Country“ läuft bis November 2024. Unterteilt ist das Vorhaben in die Bereiche „Smart Forestry“ und „Smart Farming“. Im Forstprojekt im Landkreis Wolfenbüttel geht es unter anderem um vernetzte Waldsensorik und Informationen zum Zustand des Waldes nicht nur für Försterinnen und Förster, sondern auch für Bürgerinnen und Bürger.

Das JKI wird im Rahmen des Teilprojekts „Smart Farming“ mit 230.000 Euro gefördert. Weitere Projektpartner sind die Landwirtschaftskammer Niedersachsen, die Technische Universität Braunschweig, die Universität Oldenburg, das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), die Saatzuchtfirma Strube D&S GmbH, die Rauch Landmaschinenfabrik GmbH und die Domäne Schickelsheim. Die Projektagentur Wolfenbüttel hat im Auftrag des Landkreises Wolfenbüttel die Gesamtkoordination inne.

red

