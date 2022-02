Braunschweiger Astor-Kino zeigt Horrorkomödie der Foo Fighters

Braunschweig. Der von der legendären US-amerikanischen Rockband erdachte Film „Studio 666“ kommt jetzt in die Kinos. In Braunschweig gibt es nur zwei Aufführungen.

Die legendäre US-Rockband Foo Fighters – Mitglied der „Rock & Roll Hall of Fame“ – kommt am 24. Februar mit einer selbst erdachten Horrorkomödie in die Kinos. Worum es geht? In „Studio 666“ ziehen die Foo Fighters, die sich in dem Film selbst spielen, in ein verlassenes Herrenhaus in Kalifornien ein. Sie wollen dort ihr lang erwartetes zehntes Album aufnehmen. Das Haus ist jedoch von einer grausamen Rockgeschichte geprägt.

Dort angekommen, sieht sich Bandgründer Dave Grohl, ehemaliger Nirvana-Schlagzeuger, mit übernatürlichen Kräften konfrontiert, die sowohl die Fertigstellung des Albums als auch das Leben der Band bedrohen. Sony-Pictures spricht von „Überresten okkulter Besessenheit“, von Dämonen und verfluchten Songs.

Studio 666: „Der Geist des Killers ergreift 25 Jahre später Besitz von Grohl“

Im Keller des Studios findet Grohl die Aufnahmen einer Band namens „Dream Widow“, die vor 25 Jahren in besagtem Studio eine Platte aufgenommen hatte. Der Sänger jener Gruppe drehte wohl wegen kreativer Differenzen komplett durch und ermordete seinerzeit alle anderen Bandmitglieder. „Der Geist des Killers ergreift 25 Jahre später Besitz von Grohl“, heißt es auf der Plattform rockhard.de.

Dave Grohl wird mit diesen Worten zitiert: „Macht euch darauf gefasst zu lachen, zu schreien und in euer Popcorn zu headbangen. Studio 666 wird euch fertigmachen.“

Astor Filmtheater in Braunschweig zeigt „Studio 666“ zweimal

Wer den Film sehen will, hat in Braunschweig dazu zweimal Gelegenheit: Das Astor-Filmtheater zeigt „Studio 666“ am Donnerstag, 24. Februar, um 20.45 Uhr und am Dienstag, 1. März um 20.45 Uhr. Tickets gibt’s hier.

Übrigens: Zum Filmstart wollen die Foo Fighters offensichtlich ein ganzes Album voller Thrash- und Death-Metal-Songs veröffentlichen, wie der Sänger in einem Interview mit Rolling Stone verriet.

