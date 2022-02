Mehr Austritte aus katholischer Kirche in Braunschweig

Braunschweig. In den letzten Tagen wurden mehr als doppelt so viele Termine vergeben wie in den jeweiligen Vergleichszeiträumen der Jahre 2021 und 2020.

Die Nachfrage nach Kirchenaustrittsterminen ist in mehreren Städten Niedersachsens sowie in Bremen seit dem 21. Januar deutlich gestiegen. Darauf deuten Zahlen der Standesämter in Osnabrück, Hannover, Braunschweig, Göttingen, Cloppenburg sowie der Katholischen Kirche in Bremen hin, wie eine Umfrage des Evangelischen Pressedienstes (epd) ergab.

Die Zahlen lassen keine Aussagen darüber zu, ob im Verhältnis mehr Katholiken oder Protestanten austreten wollen. Die meisten der angefragten Standesämter in Niedersachsen unterscheiden in ihren Terminstatistiken nicht nach Konfession.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

In Braunschweig wurden Ende Januar 242 Termine vergeben

„In den vergangenen zwei Wochen verzeichnen wir im Standesamt Göttingen eine deutlich erhöhte Nachfrage, die sogar eine personelle Aufstockung in dem Bereich erforderlich gemacht hat“, sagte Stadtsprecher Dominik Kimyon. Der Sprecher der Landeshauptstadt Hannover, Udo Möller, sieht einen zeitlichen Zusammenhang mit der Vorstellung des Münchner Missbrauchsgutachtens am 20. Januar.

Danach sei die Vorlaufzeit für Austrittstermine durch vermehrte Buchungen binnen weniger Tage von 3 auf 26 Tage gestiegen. In Braunschweig wiederum wurden zwischen dem 21. Januar und dem 2. Februar 242 Termine vergeben – weit mehr als doppelt so viel wie in den jeweiligen Vergleichszeiträumen der Jahre 2021 und 2020.

Braunschweiger Propst- Benedikts Stellungnahme ist verstörend

In Bremen, wo der Kirchenaustritt auch bei den Kirchen selbst erklärt werden kann, stiegen die Austritte ebenfalls. Seit dem 21. Februar seien 130 Anfragen eingegangen, sagte der Sprecher des Katholischen Gemeindeverbandes, Christof Haverkamp. „Derzeit liegen die Anfragen im Durchschnitt bei 15 pro Tag, in früheren Zeiten waren es etwa 60 pro Monat.“

epd

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de