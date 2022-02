Corona in Braunschweig DGB ruft zur Corona-Solidaritäts-Demo in Braunschweig auf

Unter dem Motto „Mit Respekt und im solidarischen Miteinander durch die Pandemie“ lädt die DGB-Region SüdOstNiedersachsen am Montag, 7. Februar ab 17.30 Uhr zu einer Versammlung auf dem Schlossplatz ein.

Wie der DGB mitteilt, sprechen Lars Dedekind, Propst der Evangelisch-lutherischen Propstei Braunschweig, Eva Stassek, 1. Bevollmächtigte IG Metall Braunschweig, Oberbürgermeister Thorsten Kornblum sowie weitere Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter.

DGB: Arbeitnehmer tragen die Lasten der Pandemie

„Da die Lasten in der Pandemie vorrangig von den Arbeitnehmenden getragen werden und die Kolleg*innen in ihrem Job häufig den Ansteckungs- und Sicherheitsrisiken ausgesetzt sind, ruft der Deutsche Gewerkschaftsbund dazu auf, sich zahlreich an der Kundgebung zu beteiligen“, heißt es in der Pressemitteilung des DGB-Regionsvorsitzenden Michael Kleber.

„Wir wollen ein starkes Zeichen für gegenseitigen Respekt, solidarisches Handeln, das Einhalten von Schutzmaßnahmen sowie ein verantwortungsvolles Miteinander setzen.“

Schon mehrfach fanden in den vergangenen Wochen parallel zu den inzwischen angemeldeten „Spaziergängen“ der Corona-Maßnahmen-Kritiker Kundgebungen auf dem Schlossplatz statt. Immer wieder wird dabei die Solidarität zum Beispiel mit Pflegekräften betont und eine Impfpflicht gefordert.

red

