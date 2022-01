Braunschweig. Im Siegfriedviertel in Braunschweig ist ein Mann drei Frauen gegenüber zudringlich geworden. Die Polizei verstärkt die Präsenzstreifen im Viertel.

Belästigung Mann belästigt Frauen im Siegfriedviertel in Braunschweig

In den vergangenen Tagen wurden laut einer Mitteilung drei Frauen im Siegfriedviertel von einem Mann angesprochen und belästigt. Der Mann war ihnen in zwei Fällen bis an die Wohnungstür gefolgt.

Die Polizei habe einen Tatverdächtigen festgestellt – einen 26-Jährigen aus dem Landkreis Helmstedt. Die Polizei ermittelt wegen Beleidigung, Nötigung und Hausfriedensbruchs. Der 26-Jährigen habe eine Gefährderansprache erhalten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Polizei verstärkt Streifen im Siegfriedviertel

Zusätzlich habe die Polizei die Präsenzstreifen im Siegfriedviertel deutlich erhöht. Wer dennoch belästigt wurde, rufe die 110 an. Personen, die auch belästigt wurden, werden gebeten, sich im Polizeikommissariat Nord, (0531) 476-3315, zu melden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de