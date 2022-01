Nach gefälschtem Brief: Braunschweiger Schoduvel bleibt abgesagt

Der für Sonntag, 27. Februar, geplante Karnevalszug Schoduvel des Komitees Braunschweiger Karneval mit anschließender Zugparty in der Volkswagen-Halle bleibt abgesagt. Das teilt Geschäftsführer und Zugmarschall Gerhard Baller mit. Obwohl die Absage durch einen gefälschten Brief des Oberbürgermeisters erzwungen worden sei, sehe das Komitee Braunschweiger Karneval zum jetzigen Zeitpunkt keine Hinweise, die auf eine Entspannung der Pandemie-Lage hindeuteten, heißt es.

„Es ist ausgeschlossen, dass das Land Niedersachsen in der ab Mitte Januar neu zu fassenden Corona-Verordnung Regelungen aufnehmen wird, die den Straßenkarneval zulassen werden.“ Auch die pandemiebedingte Absage der Saalveranstaltungen des Braunschweiger Karnevals werde aufrechterhalten. Dies betreffe den Großen Büttenabend der Braunschweiger Karneval-Gesellschaft von 1872 in der Volkswagen-Halle am 5. Februar und die Weiberfastnacht der BKG am 25. Februar im Westand am Westbahnhof. Der Kaufpreis der bisher gekauften Eintrittskarten werde über die entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückerstattet.

Für 2023 gibt es bereits Termine

Für das nächste Jahr peile das Komitee Braunschweiger Karneval folgende Termine an: Büttenabend am 4. Februar 2023, Kinderkarneval am 5. Februar und Weiberfastnacht am 17. Februar.

Die Absage betreffe weiterhin die Veranstaltung der Mascheroder Karneval-Gesellschaft am 19. Februar 2022 in der Millenium-Halle und die Große Prunksitzung der Karneval-Vereinigung der Rheinländer am 26. Februar 2022 in der Volkswagen Halle. Bereits verkaufte Karten behielten ihre Gültigkeit für die im kommenden Jahr stattfindenden Prunksitzungen der MKG am 11. Februar 2023 und der KVR am 18. Februar 2023. Auf Wunsch könne der Kaufpreis der bisher gekauften Eintrittskarten über die Vorverkaufsstellen zurückerstattet werden.

Wagenbau soll fortgesetzt werden

Die Vorbereitungen für den Karnevalszug Schoduvel insbesondere im Wagenbau werden laut Mitteilung fortgesetzt – allerdings schon jetzt für den Zug in der kommenden Session am 19. Februar 2023. „Die Braunschweiger Karnevalisten werden in den nächsten Wochen und Monaten in der Öffentlichkeit zeigen, dass sie noch da sind und sich – hoffentlich dann coronaresistent – auf die kommende Session vorbereiten“, so Baller abschließend in seiner Mitteilung.

red

