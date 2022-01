Braunschweig. Ein angeblicher Ankäufer ist in Leiferde mit Goldschmuck und Münzen verschwunden – ohne etwas gezahlt zu haben. Opfer ist ein Ehepaar.

Die Polizei warnt: Unbekannte Personen nie in die Wohnung lassen! (Symbolbild)

Ehepaar Opfer eines Diebes Mann gibt sich in Braunschweig als Ankäufer aus und stiehlt Gold

In Leiferde hat sich ein Unbekannter am Montag als Ankäufer ausgegeben und dabei diverse Schmuckstücke erbeutet. Der Mann klingelte laut Polizei an der Tür einer 79-Jährigen und fragte, ob sie etwas zu verkaufen habe. Die Frau habe daraufhin einen alten Pelz geholt, der Mann sei ihr unaufgefordert ins Haus gefolgt. Dann habe der Mann nach Büchern und Gold gefragt.

Ehemann zeigte dem Unbekannten Goldmünzen

Während die Braunschweigerin nach Büchern suchte, traf der Unbekannte auf den Ehemann der 79-Jährigen. Auch den fragte er nach Büchern und Gold, heißt es. Daraufhin habe der Ehemann zwei Goldmünzen gezeigt.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Kurz darauf sei der Unbekannte zu seinem Auto gegangen – angeblich, um Kisten zu holen. Er sei aber nicht zurückgekommen. Später habe das Ehepaar dann festgestellt, dass sowohl die Goldmünzen als auch diverser -schmuck fehlten.

Polizei warnt, nie Unbekannte in die Wohnung zu lassen

Die Polizei ermittelt nun und rät: Lassen Sie niemals unbekannte Personen in Ihre Wohnung. Ziehen Sie im Zweifelsfall Nachbarn oder andere vertrauenswürdige Personen hinzu. Informieren Sie unbedingt die Polizei!

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de