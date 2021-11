In der Braunschweiger Innenstadt gab es am Montag einen Brand.

Feuer in Braunschweig Brand in den Kattreppeln – Bewohner müssen Haus räumen

In einem Gastro-Grill in den Kattreppeln ist es am Montagabend gegen 18.15 Uhr zu starker Rauchentwicklung gekommen. Diese trat laut Feuerwehr aus einer Abluftanlage aus, in der offenbar „Angesammeltes“ angefangen hatte, zu lodern. Die eingetroffenen Feuerwehrkräfte suchten unter Atemschutz nach dem Brandherd – und fanden auf der Gebäuderückseite zusätzlich einen kleinen Teil des Daches, der ebenfalls kurz davor stand, Feuer zu fangen. Dieser konnte jedoch – wie weitere Glutnester – schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Die größte Herausforderung sei es gewesen, die Brandursache in der Abluftanlage zu finden. „Die Situation war kurz davor, gefährlicher zu werden“, hieß es seitens der Feuerwehr am Abend. Eingedämmt wurden die Flammen schließlich mit Löschpulver. Während der Arbeiten musste das Gebäude geräumt werden. Verletzte gab es nicht.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Lesen Sie mehr:

Brände in Lebenstedt- Staatsanwaltschaft erhebt Anklage

Mann sticht mit Brotmesser auf Arbeitskollegen ein

Feuer im Mehrfamilienhaus – Rettungsweg abgeschnitten

95-Jährige in Wierthe kann Brand auf dem Herd nicht stoppen

Im Einsatz waren rund 60 Feuerwehrleute, darunter neben der Berufswehr auch die Freiwilligen Feuerwehren Rüningen, Melverode und Innenstadt. Die Polizei sperrte den Bereich ab – und hat nun Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Lux/red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de