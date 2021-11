Braunschweig. Viel zu erleben am Wochenende in Braunschweig: „The Grand Horten“ hat Premiere. Außerdem: Dark-Electro von Covenant, Theater und Transgender-Rap.

Freizeit und Genuss Das ist am Wochenende in Braunschweig los: 7 ausgewählte Tipps

Die Veranstaltungen an diesem Wochenende in Braunschweig sind breitgefächert: Egal ob Chanson, Swing, Burlesque und Charleston beim „Grand Horten“, Theater auf niederdeutsch oder eine Transgender-Frau mit türkischem Migrationshintergrund, die rappt und beatboxt. Es gibt einiges zu sehen. Bei allen Veranstaltungen gilt durch aufgrund einer Allgemeinverfügung der Stadt die 2G-Regel.

1. The Grand Horten: Dinner & Revue

Nun endlich hat die Dinner-Show „The Grand Horten – Dinner & Revue“ seine Premiere. Am Freitag, 19. November um 19 Uhr im ehemaligen Galeria-Kaufhof-Gebäude sind die „Roaring Twenties“ zurück in Braunschweig. Aufgrund eines Impfdurchbruchs bei einem Ensemblemitglied war der Auftakt der Show um verschoben worden. Nun erwartet die Zuschauer ein exklusives Vier-Gänge-Menü mit Speisen aus der Küche „Überland“. Dazu gibt es eine Show mit dem Setting 1920er Jahre. Bei einem musikalisch begleiteten Tanz auf dem Vulkan geht es um Glamour-Girls und Ganoven, halbseidene Mädchen und Burlesque-Tänzerinnen, Gigolos und Leichenfischer. Regisseurin Katrin Jost verriet unserer Zeitung vorab, was die Inspiration für das Stück waren. Karten unter www.the-grand-horten.de. Weitere Vorstellung dieses Wochenende am Samstag, 20. November, um 19 Uhr.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Vor rund 40 Jahren eröffnete die ehemalige Konservenfabrik Brunsviga als Bürgertreff. Auf den Flyer stieß Michael Heinze bei seinen Arbeiten zu einem Film anlässlich des Jubiläums. Foto: Privat / Michael Heinze

2. 40 Jahre Brunsviga – Eine musikalische Theaterrevue

Zum 40-jährigen Jubiläum des Kulturzentrums Brunsviga haben sich seine Betreiber etwas besonderes einfallen lassen. Am Samstag, 20. November und Sonntag, 21. November erleben Zuschauer eine Theaterrevue als Rundgang durch das ganze Haus. Ab 19 Uhr starten die Kleingruppenführungen mit jeweils 12 Personen alle halbe Stunde. Um 20.30 Uhr startet die letzte Gruppe. Es geht durch schummrige Kellergänge und Treppenhäuser immer mit der Geschichte der Brunsviga im Blick. Den krönenden Abschluss bildet der Auftritt einer Musicalband. Tickets gibt es online und bei Restkarten an der Abendkasse.

3. Traurig-luftige Folkmelodien in der DRK Kaufbar

Hinter „Drunk at Your Wedding“ steckt die in Berlin lebende Singer-Songwriterin Nina Töllner. Sie tritt am Freitag, 19. November, um 20 Uhr in der DRK Kaufbar (Helmstedter Str. 135) auf. Das Motto bei ihr lautet: „Sad music isn‘t depressing, bad music is“ – Traurige Musik ist nicht deprimierend, schlechte Musik aber schon. Diese Attitüde mischt sie mit Folkmelodien und so sind ihre Songs manchmal doch luftiger, als es ihr selbst lieb ist. Spende statt Eintrittsgeld.

4. Anorexia. Feelgood Songs. Gastspiel des Theater Magdeburg im Kleinen Haus

Mit dem Siegerstück des Autorenwettbewerbs „Preis der Jungen Dramatik“ kommt das Theater Magdeburg am Samstag, 20. November um 19:30 Uhr zu einem Gastspiel im Kleinen Haus des Staatstheaters. Im Stück „Anorexia. Feelgood Songs“ geht es um einen jungen Mann, der an Anorexie erkrankt ist. Durch die Magersucht kämpft er um Anerkennung und einen Platz in der Gesellschaft. Autorin Fayer Koch will mit dem Stück stereotype Bilder von Männlichkeit hinterfragen, leidet ihr Protagonist doch an einer eher bei Frauen diagnostizierten Krankheit. reserviert werden. Tickets beim Staatstheater.

5. Covenant: Schwedische Dark-Electro-Band kehrt nach Braunschweig zurück

Auf eine 30-jährige Bandgeschichte kann das Dark-Electro-Gruppe Covenant zurückblicken. Am Samstag, 20. November um 20 Uhr im Westand (Westbahnhof 13) kehren die Schweden nach über 10 Jahren nach Braunschweig zurück. Damals waren sie in der nun längst geschlossenen Meier’s Music Hall aufgetreten. Ihr industrielle anmutender Sound wird noch heute millionenfach auf Spotify und YouTube gehört und ist nun in der Löwenstadt live zu erleben.

6. Transgender-Frau mit türkischem Migrationshintergrund rappt und macht Beatbox

Lia Şahin ist, wie sie selbst sagt „die übliche beatboxende rothaarige deutsche Transgender-Frau mit türkischem Migrationshintergrund“. Am Samstag, 21. November um 15 Uhr im Kinder- und Jugendzentrum an der Neustadtmühle gibt sie einen Beatbox-Workshop für Jugendliche. Im Foyer der VHS an der Alten Waage gibt es anschließend eine offene Talkrunde mit ihr und Transmann Johnny Alexander zu allen Fragen rund um das Thema Transgender. Um 20 Uhr im Großen Saal des Jugendzentrums gibt Lia Şahin dann ein Rap-Konzert. Eine Anmeldung bei den Veranstaltern des Jungedring Braunschweigs unterjurb@jurb.de wird dringend empfohlen.

7. Niederdeutsches Theater im Kult

„Dat kriegt wi all hen“, sagt Anke, die sich mit Karsten auf einem Campingplatz in der Provence wiederfindet. Beide sind von ihren Ehepartnern verlassen worden. Am Freitag, 19. November um 19 Uhr und am Samstag, 20. November um 16 Uhr gibt es die Komödie „Rünner to’n Fluss“ von Frank Pinkus auf niederdeutsch im Kult (Hamburger Str. 273) zu sehen. Karten können unter 0531 / 239 58 48 reserviert werden.

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de