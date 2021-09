Wahlen in Braunschweig Tausende Schüler aus Braunschweig an der Wahlurne

Julienne Nitzsche bekommt ihre Stimmzettel von Mitschüler Noah Flach ausgehändigt. Das Lessinggymnasium in Wenden und 12 weitere Schulen in Braunschweig machen bei den „Juniorwahlen“ mit.

Braunschweig. Im Vorfeld der Bundestagswahl finden an Schulen in ganz Deutschland „Juniorwahlen“ statt – auch am Lessinggymnasium in Wenden.