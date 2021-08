Braunschweig. Polizisten sind am Mittwoch von einem Mann angegriffen worden, der zuvor schlafend in einem Treppenhaus gelegen hatte. Der 28-Jährige war betrunken.

Die Braunschweiger Polizei hatte es am Mittwoch mit einem 28-Jährigen zu tun, der handgreiflich wurde.

Gewalt gegen Polizisten Betrunkener greift Braunschweiger Polizeibeamte an

Nachdem Polizeibeamte am Mittwochabend zu einem schlafenden Mann in einem Treppenhaus gerufen worden waren, griff dieser sie an. Laut Mitteilung seien Beamte zu dem Mehrfamilienhaus im Schwarzen Berg gerufen worden. Eine Bewohnerin hatte den Schlafenden im Treppenhaus gemeldet.

Als die Beamten den Mann weckten und aufforderten, das Haus zu verlassen, griff dieser unvermittelt an. Er würgte einen Polizisten und schlug um sich. Nur mit der Hilfe einer weiteren Funkstreifenbesatzung gelang es, den Mann zu fixieren.

28-Jähriger verbringt die Nacht im Polizeigewahrsam

Es handelte sich um einen 28-jährigen Braunschweiger. Der Mann war alkoholisiert und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Eine 23-jährige Polizeibeamtin und ihr 30-jähriger Kollege wurden leicht verletzt. Gegen den Angreifer wurde ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

