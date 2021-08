Trickbetrüger erbeuten in Braunschweig Bargeld und Papiere

Braunschweig. Achtung – in Braunschweig sind wieder Trickbetrüger unterwegs. In einem Fall gaben sie sich als Mitarbeiter einer Glasfaserfirma aus.

Trickbetrüger sind wieder in Braunschweig unterwegs. In einem Fall hatten sie Erfolg.

Wie die Polizei meldet, klingelte am Montag gegen 14 Uhr ein vermeintlicher Bauarbeiter an der Wohnungstür einer 81-Jährigen im Westlichen Ringgebiet. Er gab an, dass seine Firma Glasfaserkabel verlegen würde. Bei den Bauarbeiten hätten sie versehentlich ein Wasserrohr beschädigt. „Er bat die Frau ihn in die Wohnung zu lassen, damit er überprüfen kann, ob das Wasser bei der Dame noch läuft. Die Braunschweigerin ließ den Mann in ihre Wohnung.

Trickdiebe geben sich als Handwerker aus und erbeuten bei einer 81-Jährigen die Geldbörse

Nach kurzer Zeit klingelte es erneut an der Tür und ein weiterer Bauarbeiter kam hinzu“, melden die Beamten. Die Männer unterhielten sich demnach kurz und forderten die Frau auf, sämtliche Wasserhähne in der Wohnung für 30 Minuten aufzudrehen. Dann gingen sie wieder. Kurz danach habe die Frau festgestellt, dass ihre Geldbörse mit Bargeld und Papieren verschwunden war.

In anderen Fällen gaben sich Betrüger als Polizisten aus

Am Vormittag des selben Tages kam es ebenfalls im Westlichen Ringgebiet zu einer weiteren Tat. Unter dem gleichen Vorwand betraten zwei Männer die Wohnung eines 87-Jährigen. Dieser wurde jedoch misstrauisch und verwies die Männer aus seiner Wohnung.

Im selben Zeitraum stellte die Polizei eine Vielzahl von Anrufen bei älteren Mitbürgern fest. Die Anrufer behaupteten Polizeibeamte zu sein, die in der Nähe eine Diebesbande festgenommen hätten. Bei den Tätern hätte man einen Zettel mit dem Namen des Angerufenen gefunden. Die Polizei würde sicherheitshalber vorbeikommen, um die Wohnungstüren zu überprüfen. Auch hier wurde die Betrugsabsicht erkannt, berichten die „echten“ Polizeibeamten.

