Thomas Kloppisch (vorne) schaut mit dem weiteren Anwohner Sieghard Knutzen (links) nachdenklich auf das Nachbargrundstück in der Lindenallee in Schapen. Die Bezirksratsmitglieder Volker Garbe (hinten rechts) und Uwe Ohlhafer (rechts) machen sich Sorgen um das Ortsbild, auch an anderen Stellen.