Mann bietet Kind in Braunschweig Geld für sexuelle Handlungen

Ein Mann hat einem 13-Jährigen am Braunschweiger Hauptbahnhof angesprochen. Er habe geäußert, Kinder zu suchen, an denen er sexuelle Handlungen vornehmen könne.

Ein 13-jähriger Junge hat sich am Montagnachmittag bei der Bundespolizei in Braunschweig gemeldet. Er schilderte, dass er soeben im Hauptbahnhof von einem unbekannten Mann angesprochen wurde. Dieser habe geäußert, dass er Kinder suche, die sexuelle Handlungen an ihm vornehmen würden, heißt es in einer Mitteilung der Bundespolizei.

Als der Junge ablehnte, bot der Mann ihm Geld an

Als der Junge aus Braunschweig abgelehnt habe, habe der Mann ihm sogar Geld angeboten. Auch das habe der Junge abgelehnt. Erst als sich zufällig eine Frau genähert habe, habe sich der Täter entfernt.

„Der Junge rief sofort seine Mutter an und teilte den Vorfall anschließend der Bundespolizei in Braunschweig mit. Er verfolgte den Mann noch und konnte beobachten, wie dieser auf Bahnsteig 6 in einen Fernzug in Richtung Bielefeld einstieg. Als die Streife eintraf, war der Zug schon abgefahren“, heißt es in der Mitteilung weiter.

Der Mann stieg in einen Fernzug in Richtung Bielefeld

Bei dem Täter soll es sich um einen etwa 50-Jährigen handeln. Er sei ungefähr 1,70 Meter groß, habe eine kräftige Statur und graue nach hinten gekämmte Haare und trug an dem Tag eine graue Hose, ein blaues Hemd und ein Goldarmband.

Hinweise an die Bundespolizei unter (0511) 30365-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de