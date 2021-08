Braunschweig. Einen Schaden im „unteren fünfstelligen Bereich“ richteten Unbekannte an. Sie beschädigten insgesamt neun Autos.

Gleich neun Autos haben unbekannte Täter in der Nacht zu Sonntag in der Jasperallee beschädigt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Zeugen gesucht Unbekannte beschädigen neun Autos in Braunschweig

Insgesamt neun Autos sind in der Nacht zu Sonntag in der Jasperallee beschädigt worden. Wie die Polizei meldet, standen die Fahrzeuge in Höhe der Steinbrecherstraße. Der Schaden wird derzeit auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Zeugen haben eine Gruppe Jugendlicher beobachtet

Anwohner hätten eine Gruppe Jugendlicher beobachtet, die als Täter in Betracht kämen. Es soll sich laut Polizeibericht um fünf bis acht junge Männer gehandelt haben, wobei eine Person lange Haare und einen Kapuzenpullover getragen haben soll. Die Polizei bittet um Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern unter (0531) 4763115.

