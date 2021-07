Braunschweig. Der Unfall ereignete sich am frühen Samstagmorgen. Der Fußgänger wurde von einem Auto erfasst. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 17-Jährige wurde bei dem Unfall in Braunschweig von einem Pkw erfasst und erst nach mehreren Metern wieder abgeworfen (Symbolbild).

Verkehrsunfall 17-Jähriger Fußgänger nach Unfall in Braunschweig in Lebensgefahr

Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am frühen Samstagmorgen in Braunschweig gekommen. Laut Polizei wurde dabei ein 17-jähriger Fußgänger lebensgefährlich verletzt. Der Unfall ereignete sich gegen 3.42 Uhr auf der Münchenstraße stadteinwärts in Höhe der Emsstraße.

Schwerer Unfall in Braunschweig: Die Polizei sucht Zeugen

Wie die Polizei weiter berichtet, wollte der Fußgänger die Straße überqueren, als ihn ein weißer Kleinwagen erfasste – und erst nach mehreren Metern wieder abwarf. „Leider konnten bislang keine Augenzeugen des Unfalls ermittelt werden“, heißt es von der Polizei. Die Ermittler rufen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, dazu auf, sich unter der Telefonnummer (0531) 4763935 beim Verkehrsunfalldienst Braunschweig zu melden.

feu

