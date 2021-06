Braunschweig. Das LOT-Theater und das Theaterpädagogische Zentrum haben eine neue Heimat gefunden: in den Scheuen des Quartiers St. Leonhard.

Ortstermin in der Scheune, die bis Oktober 2022 zu einem Theater werden soll (von links): Erika und Richard Borek, Stefani Theis und Martin von Hoyningen Huene sowie Christoph Borek.

Quartier St. Leonhard LOT-Theater Braunschweig hat in St. Leonhard neue Spielstätte

Die zukünftige Nutzung der beiden unter Denkmalschutz stehenden Scheunen entlang St. Leonhard steht fest. Die Borek Immobilien und die Richard Borek Stiftung als Bauherren und Vermieter sowie die zu diesem Zweck gegründete Freie Spielstätten gGmbH mit den Gesellschaftern LOT-Theater und Theaterpädagogisches Zentrum für Braunschweig und die Region (TPZ) haben einen langfristigen Mietvertrag für Haus 1 und das Obergeschoss in Haus 2 geschlossen. Das teilten die Beteiligten jetzt mit. Die Scheunen sind Bestandteil des integrativen und intergenerativen Projekts Quartier St. Leonhard.

LOT-Theater und Theaterpädagogisches Zentrum gründen neue Gesellschaft

„Das LOT-Theater und das TPZ passen hervorragend in das soziale Gesamtkonzept des Quartiers. Die Ansiedlung wird den Standort weiter beleben“, sagt Christoph Borek, geschäftsführender Gesellschafter der Borek Immobilien. Angesiedelt sind dort bereits das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) und die Evangelische Stiftung Neuerkerode (ESN) mit verschiedenen Einrichtungen wie internationaler Kita, Internat, Tagesklinik, Diakoniestation, stationärem und betreutem Wohnen sowie Tagesförderung mit Werkstätten für Menschen mit Einschränkungen.

Bühne an der Kaffeetwete bleibt erhalten

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine weitere Bühne und weitere Proberäume an einem so exponierten Ort erhalten. Mit den hinzugewonnenen Räumen sind LOT-Theater und TPZ zukunftsfähig aufgestellt“, meinen die LOT- und TPZ-Geschäftsführer Stefani Theis und Martin von Hoyningen Huene. Der Einzug ist für Oktober 2022 geplant.

Das LOT-Theater wurde 1996 als zeitgenössisches freies Theaterhaus für die regionale Kulturszene gegründet. Aus der Zusammenarbeit mit der ESN ist bereits unter anderem das Festival „Wechselblick“ entstanden, das Kunst von Menschen mit Beeinträchtigungen zeigt. Die Bühne des LOT-Theaters in der Kaffeetwete bleibe im Rahmen eines Zwei-Standorte-Konzepts erhalten. Das TPZ dagegen werde seine Räume in der Kunstmühle verlassen. LOT und TPZ erhalten in den Scheunen 1200 Quadratmeter Fläche. Enthalten sind neben Bühne und Proberäumen auch Büroräume und Gastronomie.

