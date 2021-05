Sperrung wegen Protest gegen AfD-Parteitag in Braunschweig

Zum dritten Mal findet ein AfD-Parteitag in der Milleniumhalle statt.

Braunschweig. Madamenweg wird am Samstag an der Milleniumhalle voll gesperrt. Buslinie 418 fährt eine Umleitung. „Bündnis gegen Rechts“ kündigt Menschenkette an.