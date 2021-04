Braunschweig. In der Nacht zu Freitag fahren auf der Tramlinie 1 Busse. Grund für die Änderung zwischen Rathaus und Heideblick ist ein Schwertransport

Die Tramlinie 1 wird in der Nacht zu Freitag zwischen den Haltestellen „Rathaus“ und „Heideblick“ durch Busse ersetzt.

Ersatzverkehr auf der Tramlinie 1 in Braunschweig

Aufgrund eines Schwertransports auf der Hamburger Straße muss die Tramlinie 1 in der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 15. auf 16. April, ab etwa 22.30 Uhr in beiden Fahrtrichtungen zwischen den Haltestellen „Rathaus“ und „Heideblick“ durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt werden.

Die letzten Bahnen fahren 22.30 und 22.35 Uhr ab

Die letzte Bahn ab „Rathaus“ in Richtung Wenden fährt um 22.30 Uhr, die letzte Bahn ab „Heideblick“ in Richtung Stöckheim um 22.35 Uhr, teilt die Braunschweiger Verkehrs-GmbH (BSVG) mit. Im Anschluss verkehrt bis Betriebsschluss in beiden Richtungen von und ab „Rathaus“ der Ersatzverkehr mit Bussen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Die Haltestellen „Veltenhöfer Straße“, „Geibelstraße“ und „Carl-Miele-Straße“ können laut BSVG vom SEV nicht bedient werden und entfallen ersatzlos. Mit Betriebsbeginn am Freitag, 16. April, verkehrt die Tramlinie 1 wieder regulär.

red