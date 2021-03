Versuchter Raub auf dem Tostmannplatz in Braunschweig

Braunschweig. Ein E-Bike wollte am Montag ein Unbekannter in Braunschweig einem 17-Jährigen rauben. Das misslang, wie die Polizei am Freitag mitteilte.