Feuerwehr rettet Hund aus Braunschweiger Heidbergsee

Unter Jubel und Beifall endete am Freitagnachmittag ein Feuerwehreinsatz am Heidbergsee. Ein Westhighland Terrrier war etwa 30 Meter vom Ufer entfernt im Eis eingebrochen. Er hatte vorher offensichtlich eine auf dem Eis sitzende Ente jagen wollen und sich von der Halterin losgerissen. Passanten bemerkten den Zwischenfall.

Ein junger Mann, der auf dem nahen Sportplatz bolzte, wollte helfen – doch schon am Uferbereich brach das Eis, so dass er seinen Rettungsversuch sofort stoppte.

Mit Überlebensanzug und Eisrettungsschlitten zum Hund

Wie Einsatzleiter Christoph Schwanke berichtet, war die Hundehalterin beim Eintreffen der Einsatzkräfte ganz aufgelöst und verzweifelt. Ein Feuerwehrmann hat sich dann mit einem Eisrettungsschlitten und im Überlebensanzug – gesichert durch Einsatzkräfte am Ufer – vorsichtig nach vorne gekämpft, immer wieder ins Eis einbrechend. „Er hat es aber geschafft und den Hund auf den Schlitten geholt“, so Schwanke. Die Helfer an Land zogen die beiden dann zurück.

Der Hund wurde in warme Decken eingehüllt und vom Rettungsdienst betreut. Die überglückliche Besitzerin wollte sich dann sofort zum Tierarzt begeben. Beobachtet wurde die Aktion von vielen Spaziergängern. Bravo-Rufe und Beifall belohnten die Retter. Noch beim Abfahren der Einsatzfahrzeuge klatschten die Passanten.

Der Hund wurde sofort in Decken eingehüllt. Foto: Jörg Koglin

Gleichzeitig brennender PKW auf der A 391

Für die Feuerwehr sei der Nachmittag insgesamt aufregend gewesen, sagt Einsatzleiter Schwanke – denn zeitgleich gab es noch zwei weitere Einsätze: In Rautheim hieß es, dass in einem Haus Gas austrete, was sich letztlich aber nicht bestätigt habe. Und auf der A 391 in Richtung Salzgitter hat zwischen den Anschlussstellen Gartenstadt und Rüningen ein PKW gebrannt. Ursache war offensichtlich ein technischer Defekt. Der Fahrzeugführer habe das Auto rechtzeitig an den Rand gefahren und sei ausgestiegen. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen.