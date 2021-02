A39-Tunnel bei Braunschweig nachts wegen Bauarbeiten gesperrt

Das Archivfoto zeigt frühere Bauarbeiten in den Tunneln an der A 39.

Braunschweig. Die Sperrungen sind für Dienstag bis Donnerstag angekündigt. Wer Richtung Wolfsburg fahren will, sollte über A 391 und A 2 fahren.

Wegen Unfallreparaturen und planmäßigen Wartungsarbeiten der technischen Anlagen des Heidberg- und Lindenbergtunnels wird die A 39 zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd bis zur Anschlussstelle Braunschweig-Rautheim vom 9. bis 11. Februar jeweils von 18 Uhr bis 5 Uhr morgens voll gesperrt. Die vorbereitenden Arbeiten sollen am Montag gegen 18 Uhr starten – dann sei bereits mit Behinderungen zu rechnen, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Die Ein- und Ausfahrstreifen der Tunnel Heidberg und Lindenberg, mit den entsprechenden Auf- und Abfahrten der A 36, B 4 und Salzdahlumer Straße, sind im Bauzeitraum ebenfalls gesperrt. In dieser Zeit komme es auf den Fahrstreifen in Richtung Kassel zu geringfügigen Einschränkungen im Bereich der Mittelstreifenüberfahrten.

Am Donnerstagmorgen sollen alles fertig sein

„Bedingt durch die vorgelagerte Brückenbaustelle am Autobahnkreuz Braunschweig-Süd sind die Verkehrsbeziehungen dort bereits eingeschränkt und ermöglichen lediglich eine Ausfahrt von der A 39 zur A 36 in Fahrtrichtung Halle“, so die Autobahn GmbH.

Wer in Richtung Wolfsburg fahren will, sollte deshalb die Baustelle zwischen dem Autobahnkreuz Braunschweig-Süd und der Anschlussstelle Braunschweig-Rautheim rechtzeitig ab dem Dreieck Braunschweig-Südwest nach Norden über die A 391 zur A 2, Fahrtrichtung Berlin, umfahren.

Bei planmäßigem Verlauf der Arbeiten könne die Sperrung der Fahrtrichtung Wolfsburg voraussichtlich am Donnerstag, 11. Februar, um 5 Uhr endgültig aufgehoben werden.

red