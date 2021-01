Trickbetrüger erbeuten rund 30.000 Euro in Braunschweig

Schon wieder meldet die Polizei erfolgreiche Fälle sogenannter „Schockanrufe“ bei älteren Menschen. „Die Täter gehen immer wieder ähnlich vor“, heißt es in der Pressemitteilung. „Eine vermeintliche Notsituation eines Familienangehörigen, meistens des Enkels, wird vorgetäuscht. Zur Abwendung weiteren Übels, wird die Übergabe einer vorher bestimmten Bargeldsumme gefordert. Das Bargeld wird dann häufig durch Mittäter bei den Seniorinnen und Senioren abgeholt.“

So sei es auch am Dienstagmorgen kurz hintereinander zu zwei „Schockanrufen“ bei einer 87- und einer 94-jährigen Braunschweigerin gekommen. Beide Male gingen die Täter laut der Polizei wie oben beschrieben vor: Sie täuschten einen Verkehrsunfall des Enkels vor und gaben an, dass sie das Bargeld zur Schadensregulierung bräuchten.

Eine Mittäterin holte das Geld bei den Opfern ab

Nach den Gesprächen begaben sich die Frauen zur Bank und hoben dort jeweils einen Geldbetrag von rund 15.000 Euro ab. Später wurde dieser Geldbetrag durch eine Mittäterin bei den Opfern zu Hause abgeholt. Erst danach riefen die Rentnerinnen andere Familienangehörige an. Durch den Anruf konnte der Betrug aufgedeckt werden – leider zu spät.

Das zuständige Fachkommissariat ermittelt nun in beiden Fällen wegen Trickbetruges. Die Polizei weist daraufhin, dass in solchen Fällen immer sofort mit Angehörigen Kontakt aufgenommen werden soll. So kann man über eventuelle Notsituation informieren und einen bevorstehenden Betrug erkennen. „Im Zweifel kann immer die 110 gewählt und Hilfe oder Rat eingeholt werden“, rät die Polizei.

red