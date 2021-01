Die Fahrerin des Kleinwagens musste am Montagabend schwer verletzt aus ihrem Wagen befreit und in ein Krankenhaus gebracht werden.

Braunschweig. Zwei Wagen krachten an der Ecke Rebenring/Brucknerstraße zusammen. Ein Auto landete auf der Seite, die Fahrerin musste ins Krankenhaus.

Autofahrerin verletzt sich bei Unfall in Braunschweig

An der Kreuzung zwischen Rebenring und Brucknerstraße ist es am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einem SUV und einem Kleinwagen gekommen.

Eine Frau – die Fahrerin des Kleinwagens – musste in der Folge schwer verletzt in ein Krankenhaus gefahren werden. Das teilte die Feuerwehr am Abend auf Nachfrage mit.

Auto kippt nach Zusammenprall um

Zuvor hatte der andere Wagen das Auto der Frau seitlich gerammt und umgestoßen, sodass es auf der Seite lag. Die Fahrerin war in ihrem PKW eingeschlossen und musste von der eingetroffenen Feuerwehr befreit werden.

Die Ursache des Unfalls sowie die Höhe des Sachschadens ist noch ungeklärt.

