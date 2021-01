Hilfsverein SuPer Salzgitter wird fünf Jahre alt

SuPer-Salzgitter-Vorsitzender Gianluca Calabrese in der Küche der Begegnungsstätte „Neue Mühle“ in Lebenstedt, wo der Verein seine Räume hat.

Wenn Gianluca Calabrese auf seine Vergangenheit schaut, legt er schonungslose Ehrlichkeit an den Tag. „Ich war ein echtes Arschloch“, sagt der mittlerweile 44-Jährige - mit exakt diesen Worten ist auch ein Artikel unserer Zeitung zu seiner Person überschrieben, der vor exakt fünf Jahren am 8. Januar 2016 erschienen ist.

Zu dieser Zeit haben Calabrese, seine Frau Beatrix und der gemeinsame gute Freund Patrick Wassmann (Kandidat zum „Salzgitteraner des Jahres“) beschlossen, den Verein SuPer Salzgitter ins Leben zu rufen.

SuPer Salzgitter: Gründer Calabrese kommt selbst aus Drogenszene

Die Entscheidung hing nicht zuletzt mit erwähnter Vita des Deutschitalieners zusammen. Mit 13 hat er Cannabis geraucht, mit 15 kam Kokain dazu, nicht viel später Partydrogen und Amphetamine. Es blieb nicht beim Eigenbedarf: Calabrese war rund 20 Jahre lang auch als Dealer unterwegs, ist in Häuser und Wohnungen eingestiegen. „Ich hatte falsche Freunde, war aber vielleicht auch kein richtiger“, resümiert er heute.

Aus der Sicht von jemandem, „der nicht bloß in den Abgrund geblickt hat“, will der SuPer-Salzgitter-Vorsitzende nun seit Anfang 2016 mit seinem Team die Gefahren eines falschen Schlenkers auf dem Lebensweg aufzeigen. Er selbst saß mehrfach im Gefängnis - und hat dort „zu viele kaputte Typen gesehen“. So kam irgendwann die Einsicht, dass sich etwas ändern müsse.

Vereinsarbeit begann im Wohnzimmer - doch die Sache wurde schnell größer

Die ehrenamtliche Arbeit begann schließlich in der eigenen Wohnung, ein Jahr später folgte der Umzug in den Vereinsgarten in Lebenstedt. „Ab 2018 hatten wir dann in Kooperation mit der TAG unsere erste kleine Anlaufstelle in der Reppnerschen Straße“, berichtet Calabrese. Mitte 2019 ging es in den Begegnungstreff „Neue Mühle“, ebenfalls in Lebenstedt zu finden. Dort hat SuPer Salzgitter nach wie vor seine Räumlichkeiten.

„Wir sind ein niedrigschwelliger Anlaufpunkt, keine Beratungsstelle“, erklärt Calabrese. Zum Konzept gehöre, jedem „auf Augenhöhe“ zu begegnen - „wir stecken niemanden in eine Schublade.“ Dies scheint zu funktionieren: „Der Durchlaufverkehr wurde schnell sehr rege, immer mehr Leute haben uns aufgesucht.“

Klientel von SuPer Salzgitter ist „breit gefächert“ - auch junge Leute im Fokus

Die Klientel beschreibt Calabrese dabei als „breit gefächert“: Neben Menschen mit Drogenproblemen suchen etwa auch solche mit anderen (ganz verschieden begründeten) Suchtproblemen sowie Miet- und Spielschulden Unterstützung bei SuPer Salzgitter. „Manchmal geht es auch nur um was zu essen, eine Tasse Kaffee oder ein paar neue Klamotten aus unserer Kleiderkammer“, sagt der Vereinsgründer. Sein Team umfasst derzeit rund 20 Ehrenamtliche, Kooperationspartner ist neben der TAG unter anderem die Caritas Salzgitter.

Calabrese, der Vater eines Sohnes ist, hat stets auch die jungen Leute im Blick. Zur Arbeit gehören daher nicht zuletzt Präventionsbesuche an Schulen, im Vereinsgarten gibt es zudem das „Grüne Klassenzimmer“, wo gemeinsam mit Klassen Obst und Gemüse geerntet und zubereitet wird. Gleichzeitig seien leider auch viele der regelmäßig Hilfesuchenden noch jung - wie Calabrese selbst, als die Probleme anfingen, die ihn so lange begleiten sollten.

Vereinsvorsitzender Calabrese: „Uns wurden viele Steine in den Weg gelegt“

„Ehrenamtliche Strukturen mit Menschen, die aus eigener Erfahrung wissen, wovon sie sprechen, erzeugen häufig Vertrauen bei den Betroffenen“, sagt er. SuPer Salzgitter habe sich jedoch gerade zu Beginn des Wirkens auch einer „Abwehrhaltung“ seitens manch offizieller Stelle gegenüber gesehen: „Es wurden uns viele Steine in den Weg gelegt, sicher habe ich mit meiner forschen Art auch dazu beigetragen.“ Aus den Erfahrungen, so Calabrese, habe man gelernt.

Nun besteht der Verein bereits seit fünf Jahren - „damals hätten wir nie geglaubt, auf was für eine unglaubliche Reise wir uns begeben.“ Ein großes „Danke“ gehe dabei an alle Unterstützer, die auch in schwierigen Corona-Zeit immer dabei seien. So konnten etwa die SuPer-Suppentage wieder stattfinden, bei der vorweihnachtlichen Essensausgabe in Lebenstedt und Salzgitter-Bad wurden über 500 kostenlose Portionen verteilt.

SuPer Salzgitter: Neue Projekte sollen in 2021 starten

Für 2021 habe man sich ebenfalls einiges vorgenommen, berichtet Calabrese. Zu den Plänen gehört beispielsweise ein Projekt zum betreuten Wohnen - hier sollen Menschen mit psychischen Problemen unterkommen, „wir haben bereits entsprechende Räumlichkeiten in Aussicht.“ Auch auf der Agenda: „Pflanz, was dir schmeckt“ für Interessierte ohne eigene Garten oder Balkon sowie die „Zeitspender“, wo Ehrenamtliche einsamen, gerade älteren Mitbürgern Gesellschaft leisten.