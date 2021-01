Braunschweig: Pkw brennt nach Auffahrunfall komplett aus

Ein 24-jähriger Fahrer eines Citroen ist am Donnerstagnachmittag aus bislang unbekannter Ursache auf einen Renault aufgefahren. Laut Mitteilung der Polizei geriet geriet der Citroen durch den Zusammenstoß auf der A 39 sofort in Brand.

Fahrer befreit sich selbst aus brennendem Pkw

Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem brennenden Pkw befreien, heißt es in der Mitteilung. Das Feuer wurde vor Ort durch die Feuerwehr gelöscht. Der Citroen brannte jedoch vollständig aus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 12.000 Euro. Beide Unfallfahrer wurden vor Ort durch den Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus gefahren.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aufgrund der Löscharbeiten musste die A 39 in Richtung Salzwedel für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten wurde die Fahrbahn wieder frei gegeben, heißt es abschließend im Polizeibericht.

mav