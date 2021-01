Braunschweig: Radfahrer verletzt sich schwer bei Verkehrsunfall

Ein Rettungswagen fährt mit Blaulicht. Ein solcher musste am Mittwochabend zur Helmstedter Straße ausrücken, um einen verletzten Radfahrer zu versorgen. (Symbolbild)

Braunschweig. Der 43-Jährige fuhr in der Nacht zu Donnerstag in der Helmstedter Straße auf der falschen Radwegseite. Ein Auto erfasste den Mann beim Abbiegen.

Ein 43-jähriger Fahrradfahrer ist am Mittwochabend um 23.17 Uhr von einem Auto an der Kreuzung zwischen Helmstedter Straße und Ackerstraße erfasst und schwer verletzt worden. So berichtet es die Braunschweiger Polizei.

Der Fahrradfahrer soll den Radweg in Richtung Schillerstraße auf der falschen Seite und entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung benutzt haben. Wohl deshalb übersah ihn der rechtsabbiegende Pkw, so die Polizei. Es kam zum Zusammenstoß.

Rettungswagen fährt den verletzten Radfahrer ins Krankenhaus

Der 43-Jährige schleuderte durch den Aufprall auf die Fahrbahn und zog sich schwere Verletzungen zu. Sanitäter fuhren den Mann in ein Krankenhaus.

Am Auto und dem Fahrrad entstand durch den Unfall ein Sachschaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Die Polizei weist angesichts des Unfallhergangs darauf hin, dass das Befahren der falschen Radwegseite eine Hauptursache für Verkehrsunfälle mit Radfahrern ist. Immer wieder komme es deshalb zu folgeschweren Zusammenstößen.

red