Neujahrsbaby Frederik in Braunschweig macht ganz viel Hoffnung

Braunschweig. Schon um 0.22 Uhr war es im Marienstift in der Silvesternacht so weit - dann ging es im Stundentakt weiter. So kann das neue Jahr nur besser werden.

Das Neujahrsbaby 2021 ist da. Geboren im Marienstift in der Silvesternacht um 0.22 Uhr. Es heißt Frederik, ist also ein Junge, 3200 Gramm schwer, 49 Zentimeter groß. Das erste Kind für Stefanie (33) und Sebastian Sofke (33), beide Braunschweiger, aus Weddel im Landkreis Landkreis Wolfenbüttel.

Der kleine Frederik heißt übrigens auch noch Hans und Ingbert – nach seinen beiden Großvätern. Der Chronist der Heimatzeitung notiert all dies unbestechlich gründlich in turbulenten Zeiten.

„Das Kind wollten wir unbedingt haben“, diese Antwort entlockt der Reporter mit unerschrockenen Fragen den frischgebackenen Eltern: Vater Sebastian war „bis gestern“ Soldat auf Zeit für zwölf Jahre als Oberstabsgefreiter der Bundeswehr. Bei den Feldjägern in Berlin eingesetzt. Staatsgäste bewachen, sichern, eskortieren. Mutter Stefanie ist Buchhalterin im Elektro-Großhandel.

Sie sagt: Bei einer Geburtsvorbereitung im Corona-Jahr hatte man schon viele Gedanken und Sorgen

Sie sagt: „Es war alles so schwer in diesem Jahr. Man konnte ja gefühlt nichts wahrnehmen – keine Geburtsvorbereitung, gar nichts. Und bis zum Schluss wussten wir auch nicht, ob ich ganz alleine entbinden muss - oder ob mein Mann dabei sein kann. Da hatte man schon viele Gedanken und Sorgen.“

Aber dann konnte er doch bei der Geburt in der Silvesternacht dabei sein. Auch dem Corona-Schnelltest sei Dank. Alles deutlich vor der Zeit. Denn der kleine Frederik war ja erst für den 8. Januar „ausgerechnet“, wie man so schön sagt.

Also kam er natürlich viel zu früh. Und ganz schön schnell. Und alles kam trotzdem gut. „Da ist schon eine gewaltige Last von einem abgefallen“, sagt Papa Sebastian sachlich. Da gibt es ein paar Sachen und Bezeichnungen, an die man sich jetzt erst einmal gewöhnen muss. „Wenn dann das Adrenalin langsam abebbt ...“

Er sagt: Alles ging so schnell. Aber zum Glück hatten wir die Klinik-Tasche schon im Auto

Also, 8. Januar ... Aber dann gings plötzlich los, also Knall auf Fall gewissermaßen. Ausgerechnet an Silvester. „Zum Glück hatten wir die Klinik-Tasche schon im Auto“, sagt er. „Eigentlich wollten wir ja noch zusammen was essen. Aber dann ist halt die Fruchtblase gesprungen“, ergänzt sie noch.

Zwischendurch, gewissermaßen zur Auflockerung, hier mal ein wenig Statistik. Mit dem Jahresbeginn ist schließlich auch der Rückblick auf die Vorjahres-Bilanz möglich.

Von Januar bis Dezember 2020 kamen im Krankenhaus Marienstift insgesamt 972 Kinder zur Welt - 510 Jungen und 462 Mädchen. Davon übrigens 311 Geburten als Kaiserschnitt und zehn in Beckenendlage, wie Pressesprecherin Miriam Herzberg penibel notiert. So viel erfolgreiche Fruchtbarkeit freut natürlich auch die Chefärztin. „Vor dem Hintergrund der umfangreichen Baumaßnahmen und der Herausforderungen, die mit der Corona-Pandemie verbunden sind, können wir mit diesen Zahlen äußerst zufrieden sein“, resümiert Ursula Nitsche-Gloy, seit dem 1. Juli 2020 verantwortlich für die Frauenklinik des Marienstifts.

So ein Neujahrsbaby ist in Zeiten wie diesen irgendwie auch gut fürs gynäkologische Marketing. „Wir freuen uns auf alle Familien, die sich im Jahr 2021 für eine Geburt im Marienstift entscheiden“, sagt die Chefärztin. Zudem beginnen sie bereits jetzt damit, sich auf den Umzug in neue Räume vorzubereiten. Nach Fertigstellung des Neubaus sollen sie durch neue Entbindungssäle sowie moderne Zimmer überzeugen „und eine familienorientierte Patientenversorgung ermöglichen.“

Der junge Vater zog ins Familienzimmer der Geburtsklinik ein. Diesen Jahreswechsel wird er nie vergessen

So wie bei Papa Sebastian, der im Marienstift zum Jahreswechsel ins Familienzimmer einziehen konnte. So oder so, es sind Schicksalstage des Lebens, aber zum Glück positive.

Frederik wollte ja einfach nicht mehr warten, machte Druck. Nun ist er da. Was für ein Glück! Glück, Glück, Glück. Ohne Hintergedanken, ohne irgendetwas, das belastet. So kitzeln und purzeln die Glückshormone. Leben pur. So fängt es an, so entsteht es, so nimmt es seinen Lauf, so geht es jetzt (hoffentlich) weiter.

Was kann es Schöneres geben, als nach dem Jahr 2020 in der allerersten Stunde des Jahres 2021 so glücklich geboren zu werden? In Braunschweig. Und was kann man sich Schöneres wünschen, als dass so etwas geschieht. Soll Frederik allein bleiben, also, so als Einzel-Nachwuchs? Die Presse stellt auch am Neujahrtstag gleich mal die richtungsweisenden Fragen, vielleicht wie üblich ein bisschen schroff und prompt in so einer frühen Stunde des neuen Lebens.

Der Reporter hatte sich bekanntlich freiwillig zu diesem Dienst gemeldet – seinem Lieblingsdienst - und er neigt in solchen sehr persönlichen Fragen zum Übereifer. „Na, wir müssen uns doch auch erstmal kennenlernen“, sagt Stefanie jetzt und meint Frederik, den neuen Erdenbürger. Das macht Sinn, dann kann man in Gelassenheit weitersehen. Und später entscheiden.

Ganz schön was los: Hochzeit im Oktober, dann Umzug, Entbindung. Das ganze Programm

Da nickt Sebastian. Bis vor kurzem wohnten sie beide dienstbedingt noch in Berlin-Steglitz, sind jetzt wieder zurück in der Region. Das freut natürlich auch die ganze Familie. Das geht ja ganz schön Schlag auf Schlag im Moment. Hochzeit im Oktober, dann Umzug, Entbindung. Das ganze Programm.

Und was kommt als nächstes? Ganz ehrlich, jetzt erstmal Luftholen, zu sich kommen, ankommen. Sagen beide. Sie freuen sich auf die nächsten Wochen, Monate und Jahre. Und das ist nicht nur ein Hoffnungsschimmer in so einer schweren Zeit mitten in der Pandemie, das ist ganz klar auch der Weg heraus.

Sebastian sagt, und wir schreiben jetzt jedes Wort mit: „Diese Schwangerschaft war für mich das Belastendste und das Schönste in diesem Jahr, und dass nun alles so gelaufen ist. Jetzt ist alles gut.“ Schön belastend, schrecklich glücklich unvergesslich, das kommt der Wahrheit in diesem Jahr vermutlich sehr nahe, denn das Leben geht weiter, wie wir sehen.

In jedem Falle einmalig. Mama Stefanie war schließlich auch dabei. Sie freut sich, wenn man bald wieder rauskommen kann, wenn es wieder Kurse gibt, also so eine Anmutung von ganz normalem Leben. Mit Frederik. Der erste Moment, wenn man dieses neue Kind sieht. Wenn es da ist. Total verrückt, sagt sie. Eben noch im Bauch, man spürt es. Aber dann siehst du es. Und dann liegt es auf deiner Haut. Es sind Erfahrungen, die man trotz aller Gender-Diskussionen nur bei einer Frau recherchieren kann.

Nächstes Jahr sehen wir dann mal weiter. Schon in der ersten Nacht riss der Kindersegen in Braunschweig nicht ab. Im Stundentakt kamen die nächsten.