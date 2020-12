Stern am Nachthimmel über Braunschweig

An Heiligabend und den beiden Weihnachtsfeiertagen steht ein besonderer Stern über Braunschweig, kündigt die Evangelisch-lutherische Landeskirche an. Er sei ein Hoffnungszeichen in Corona-Zeiten und ein Zeichen dafür, dass Gott die Welt nicht ihrem Schicksal überlasse.

Stern in 100 Meter Höhe

„Der Stern ist eine Lichtprojektion, die vom nördlichen Seitenschiffdach des Braunschweiger Doms in den Nachthimmel gestrahlt wird“, erläutert Pressesprecher Michael Strauß. Bei entsprechenden Wetterverhältnissen soll der Stern in rund 100 Metern Höhe vom ganzen Stadtgebiet aus zu sehen sein. Es handele sich dabei um ein corona-gerechtes Konzept, weil niemand zum Burg- oder Domplatz kommen müsse, um die Projektion zu erleben.

Der Stern geht jeweils um 16.30 Uhr auf und steht bis Mitternacht am Himmel.

red