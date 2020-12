Jugendtalk in Braunschweig: Fragen an den Weihnachtsmann

Wie ist das denn nun eigentlich mit dem Weihnachtsmann und dem Christkind? Ist das ein und dieselbe Person? Und hatte bei dem einen wirklich ein großer Getränkekonzern seine Finger im Spiel? Und dann ist da schließlich noch der Nikolaus – was hat es mit dem nur auf sich? Fragen über Fragen. Und kaum einer könnte sie besser beantworten als der Weihnachtsmann selbst. Deshalb wird der traditionell in Rot-Weiß gehüllte Mann mit seinem weißen Rauschebart am 24. Dezember auf Youtube zu sehen sein. Die evangelisch-lutherische Propstei Braunschweig startet mit dem Prominenten ihr neues Talk-Format.

Regelmäßig sollen Menschen aus der Region auf einer roten Kirchenbank Platz nehmen und über bestimmte Themen reden. Die Bank wiederum kommt dabei zu den Talk-Teilnehmern. „Wir werden sie beispielsweise auf ein Feld stellen, um mit einem Landwirt über Bioanbau oder Gentechnik zu sprechen. Oder vor das Gerichtsgebäude, um mit einem Richter das Thema Recht und Gerechtigkeit zu diskutieren“, erläutert Propst Lars Dedekind. Ursprünglich waren neue Clips im Zwei-Wochen-Rhythmus geplant. Coronabedingt wird vorerst nur einmal monatlich eine Folge ausgestrahlt.

Corona-Update - Newsletter Wir halten Sie mit unserem Newsletter über die neuesten Entwicklungen auf dem Laufenden E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Propstei kooperierte mit Jugendzentrum Kiez und Ostfalia-Mediencampus

Der erste Teil wird am 24. Dezember ab 0 Uhr online abrufbar sein. Die Planungen für das neue Format hatten indes schon vor Monaten begonnen. Ein Teil des Konzepts: Jugendliche sollten mit eingebunden werden. Zu diesem Zweck kooperiert die Propstei mit dem im Östlichen Ringgebiet beheimateten Jugendzentrum Kiez. Um die Videos professionell zu gestaltet, hat die Propstei auch Experten vom Mediencampus der Ostfalia-Hochschule mit ins Boot geholt.

Mit Fördermitteln schafften die Organisatoren Ausrüstung wie Kameras, Stative, Scheinwerfer, Mikrofone oder auch Tonangeln an. In mehreren Workshops im Herbst erstellten die Beteiligten Konzepte. „Sicher auch coronabedingt waren leider nur vier Jugendliche dabei. Aber wir denken, dass es mit der Zeit mehr werden, wenn die Clips erstmal laufen“, berichtet Dedekind. Wer dabei gewesen sei, habe in jedem Fall viel gelernt – auch in Bezug auf die Technik am Setting.

Videotechnik: Wenn man es einmal kann, macht es auch Spaß

Licht, Ton, Kameraführung – all das will gelernt sein. „Ich habe zwar früher schon mal ein bisschen gefilmt. Aber mit Audiofokus ist das auch nicht schwer. Jetzt, mit einer halbprofessionellen Kamera, ist es schon etwas anderes“, sagt der 13-jährige Till Dedekind. Sein gleichaltriger Mitstreiter Philipp Bunzmann musste sich ebenfalls erst in die Technik reinfuchsen, meint aber: „Es hat Spaß gemacht.“ Sozialarbeiter Michael Gehrke vom Jugendzentrum Kiez konnte hingegen schon einiges an Erfahrung mit Videodrehs in das Projekt einbringen. „Ich mache Musik und habe früher einige private Aufnahmen gemacht“, erklärt er.

Und so lief beim Dreh Ende November mit letztmaliger Unterstützung von Marcel Franze und Tonio Vakalopoulos von der Ostfalia alles weitgehend glatt. Was vor der Kamera an Kulissen zu sehen sein sollte, hatten ebenfalls die Jugendlichen bestimmt. Gleichermaßen hatten sie festgelegt, dass der jeweilige Gast stets eine Botschaft an die Welt in einem Briefkasten hinterlassen sollte. Und nicht zu vergessen: Ein separates Quiz-Video gehört ebenfalls zum Talk. Der Weihnachtsmann, verrät Lars Dedekind, habe hier ganz schön zu kämpfen gehabt. „Als wirklich bibelfest hat er sich auf jeden Fall nicht erwiesen“, meint er augenzwinkernd.

Die zweite Folge, die am 24. Januar ins Netz gestellt wird, ist ebenfalls schon im Kasten. Dann werden die Zuschauer auch erfahren, wer bei Folge eins im Weihnachtsmann-Kostüm steckte. Es war nämlich ein und dieselbe Person – genauso wie es Weihnachtsmann und Christkind für die Kinder sind.

Henning Thobaben