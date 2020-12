Braunschweig. Der Unfall ereignete sich am Freitagabend in der Weststadt. Eine Autofahrerin war beteiligt. Weitere Details zum Unfallhergang liegen noch nicht vor.

Fußgänger in Braunschweig schwer verletzt – Polizei sucht Zeugen

Am Freitagabend kam es gegen 18.15 Uhr auf der Weserstraße/Huntestraße in der Weststadt zu einem Verkehrsunfall. Ein Mann wurde schwer verletzt. Die beteiligte Fahrzeugführerin gibt laut der Polizei an, dass ihr zum Unfallzeitpunkt ein Fahrzeug entgegenkam, dessen Fahrzeugführer den Hergang beobachtet haben könnte.

Der Verkehrsunfalldienst bittet diesen Fahrzeugführer und alle, die zum Unfallgeschehen sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden: (0531) 4763935

red