Leis‘ heulte der Wind durch die Ruine

Manchmal hören wir eine Nachricht oder sehen einen Filmausschnitt. Und dann beginnen unsere Gedanken zu fliegen und bringen uns längst verloren geglaubte Bilder zurück. So war das jetzt bei mir. Der Auslöser? Ein Zitat des nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Armin Laschet. Wir stünden, so verkündete der CDU-Kanzlerkandidat düster, vor dem „härtesten Weihnachtsfest der Nachkriegsgeschichte“. Keine Frage: Corona erschüttert unser Land, 500 Menschen sterben Tag für Tag und die Wirtschaft schwächelt. Aber dennoch: Unser heutiges Leben ist geradezu ein Paradies gegenüber der so oft zitierten „Stunde null“ 1945 und den bitteren Notjahren, die sich anschlossen. Deutschland im Corona-Jahr? Es gibt keinen Hunger, keine Trümmerlandschaften, keine Millionen Flüchtlinge aus Ostpreußen oder Schlesien. Es gibt keine massenhaft Ermordeten, keine Trauer um unzählige Gefallene und Vermisste. Wir sitzen im Warmen, haben Strom, das Wasser läuft und die Müllabfuhr kommt. Züge fahren, Autos stehen parat. Die Regale der Supermärkte sind voll. Es behüten uns ein funktionierender Staat und eines der besten Gesundheitssysteme dieser Welt. Hart und empörend scheint es heute für manche schon zu sein, wenn sie in den Weihnachtsferien nicht zum Skilaufen oder nach Mallorca fliegen dürfen. Von „Merkel-Diktatur“ ist die Rede, vom „Schnupfen-Virus“, und eine gewisse Jana aus Kassel verkündete bei einer Demo in Hannover, sie fühle sich im Kampf gegen die Maskenpflicht „wie Sophie Scholl“, die zu einer besonders tapferen Widerstandsgruppe gegen die Nazis gehörte. Jan Weiler schrieb in der „Welt am Sonntag“ vom „Überbietungswettbewerb von Unsinns-Äußerungen der Verschwörungs-Armleuchter“. Stimmt. Wenn ich nun vom „härtesten Weihnachtfest“ höre, dann regt sich bei mir die Erinnerung an Heiligabend 1945. Ja, ich habe darüber schon vor über 20 Jahren geschrieben. Aber ich möchte jetzt doch nochmal erzählen, wie es damals war. Die Menschen vegetierten dahin, sie hungerten. In Bunkern, Ruinen, Baracken oder – wenn das Gebäude noch halbwegs intakt war – zu zehn oder zwölf Personen in einer Wohnung. Mein Elternhaus an der Ferdinandstraße 4 war nach einem Bombenangriff am 5. August 1944 völlig ausgebrannt. Wir lebten dort aber seit den ersten Dezembertagen 1945 wieder im Keller. Die Ruine hatte inzwischen ein Notdach aus Holz und Teerpappe. Im ersten Stockwerk klatschte der Regen durch die leeren, feuergeschwärzten Fensterhöhlen, die aber im Erdgeschoss mit Brettern und milchigem Kunstglas verrammelt waren. Eines der dortigen Zimmer war notdürftig bewohnbar gemacht worden. Da stand ein eiserner Ofen, mit Geschick von irgendwoher „organisiert“. Drumherum ein paar Sitzgelegenheiten. Nun kam der Heilige Abend – der erste im Frieden. Draußen war es still und stockduster. Keine Laterne, kein Autogebrumm. Nichts. Wir saßen dicht vor dem sogenannten „Kanonenofen“, in dem Holz knackte und knisterte; Bretter- und Möbelreste aus dem Schutt. Es herrschte Stromsperre. Ein paar „Hindenburgkerzen“ flackerten trübe im Zugwind, der leis durch die Ruine heulte. Was „Hindenburgkerzen“ waren? Etwa zwei Zentimeter hohe Metallschälchen, mit wachsähnlichem Talg gefüllt. Der Docht in der Mitte wurde angezündet und brachte Licht für zwei Stunden. Doch was für ein Genuss: Fichtenduft füllte den Raum! Schon Tage vor dem Fest hatte uns ein mit Holzgas betriebener Lastwagen der Maschinenfabrik Selwig Lange einen heimlich im Harz abgesägten Weihnachtsbaum mitgebracht. Ein Riesending. Mein Vater hatte Mühe, ihn auf Zimmergröße runter zu sägen. Aus dem oberen Ende schnitt er ein Stück raus – um die unteren, ausladenden Zweige zu schonen – und nagelte dann die Spitze kunstvoll wieder an den Stamm. Schließlich wurde der Baum von außen über die Terrasse ins Innere gezogen. Da stand er nun und stieß bis an die Decke in etwa vier Metern Höhe. Ein prachtvoller Anblick! Aber es gab weder Kerzen, noch Kugeln oder Lametta. Nur ein paar Wattebällchen hingen hier und da im Geäst. Es gab auch keinen Gabentisch. Wir sangen „Stille Nacht“ und aßen zuckerlose Kekse aus Haferflocken. Mein Vater las mir aus dem Indianerbuch „Tecumseh“ vor, bis seine Augen im Funzel-Licht streikten, und er sich eine erkungelte Lucky-Strike gönnte. Meine Schwester strickte. Meine Mutter blätterte in einem blauen Kunstband, dessen Seiten teilweise vom Löschwasser zusammengeklebt waren. Das Weihnachtsessen? Bratkartoffeln. Mit „Beamtenstippe“, einer Soße, die mit dem Inhalt aus einer amerikanischen Fleischkonserve angereichert worden war. Meine Schwester behauptete später, auf der Dose habe sie gelesen: „For US-army-dogs only“. Hundefutter? Nein, wahrscheinlich wollte sie mich nur erschrecken. Unsere Gesichter glühten von der Ofenhitze, aber über den Rücken kroch die Kälte. Und dennoch: Uns umhüllten Innigkeit, Dankbarkeit und eine Geborgenheit, wie ich sie später niemals wieder gespürt habe. Noch heute ist dies Gefühl in mir lebendig. Kein Luxus späterer Weihnachtsfeste konnte das je übertreffen. Und noch etwas Merkwürdiges geschah an jenem Abend. Meine Mutter öffnete eines der Kunstglasfenster. „Hört mal,“ sagte sie. „Die Glocken läuten wieder.“ Tatsächlich: Da war ein Geräusch, das mir völlig fremd war. Glocken! Sie klangen bescheiden, aber doch eindringlich. Als wollten sie über die trostlosen Trümmer hinweg eine Botschaft tragen. Sie schienen für etwas zu sprechen, das wieder Sinn und Orientierung ins Chaos bringen sollte. In dieses Leben, das völlig aus den Fugen geraten war.

