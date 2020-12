Stadtführer entwickeln Fragen für Braunschweig-Quizspiel

Gästeführer Mario Wenzel-Becker mit einer Ausgabe des Braunschweig-Quiz auf dem Burgplatz. Er ist eine der Autoren der 500 Fragen in dem Spiel.

Braunschweig. Fünf Braunschweiger haben die Fragen zu einem Stadtquiz über die Löwenstadt geschrieben. Wer ist am schnellsten beim Burglöwen?

In diesen Tagen kam Post. Mario Wenzel-Becker und vier weitere Autoren aus der Stadt haben ein Paket vom Fuge-Verlag aus Freiburg erhalten. Der Inhalt: Ihr Belegexemplar eines neuen Braunschweig-Quiz, für das sie die Fragen entwickelt haben. „Ich bin selbst ganz gespannt, welche es in das Spiel geschafft haben“, meint der zertifizierte Gästeführer und pädagogische Mitarbeiter mehrerer Museen in der Löwenstadt.

„Wer kennt Braunschweig?" heißt das Stadt-Quiz für zwei bis sechs Spieler, das es unter anderem bei den Buchhandlungen Graff und Pfankuch am Burgplatz, in der Tourist-Info und im Spielehandel gibt, zu Preisen von knapp 20 Euro. „Anscheinend wird es gut nachgefragt", hat Wenzel-Becker bei Herausgeber Mark Altfuldisch erfahren, es sei nach den ersten 2000 Exemplaren wohl schon ein Zweitdruck geplant. Es gibt mehrere Schwierigkeitsstufen Altfuldisch hatte „aus Frustration über langweilige Frage- und Antwort-Spiele" schon 2003 ein Quiz für seine Heimatstadt Freiburg entwickelt, das es dort mittlerweile bereits in der achten Auflage gibt. Auch für viele andere Städte wie Hamburg, München und Frankfurt/Main wurde dieses Stadtquiz angepasst, nur die Spielregeln sind immer gleich. Es geht um Fragen in sechs Schwierigkeitsstufen – gewonnen hat, wer auf einem Spielfeld zuerst den Braunschweiger Löwen erreicht. Das Stadtquiz ist ein Mix aus „Spiel des Wissens" und „Wer wird Millionär", mit vier Antwortmöglichkeiten oder mit Bildfragekarten wie: „Der Schatten welches Gebäudes ragt in dieses Foto?" Notfalls helfen Joker weiter. Stadtführer erstellen die Fragen „Ich bin bei privaten Reisen auf Braunschweig aufmerksam geworden", sagt der Verlagsleiter. Nach Überprüfung verschiedener Parameter wie Einwohnerzahl, Sehenswürdigkeiten und historischer Relevanz habe er sich schnell entschieden, ein Braunschweig-Quiz aufzulegen. „Ich war beeindruckt von dem, was ich auf den ersten Blick von der Stadt mitbekommen habe", berichtet Altfuldisch. Für die Fragen hat er keine Außenstehenden gefragt, sondern gezielt nach Gäste- und Stadtführern gesucht, die Braunschweig von verschiedenen Seiten kennen. „Das finde ich einen guten Ansatz", sagt Andreas Jäger, Schauspieler, Sprecher und eben Stadtführer. Er gehört genauso zu den Fragen-Autoren wie Mario Wenzel-Becker und die Kollegen Elke Frobese und Jürgen Köpke. Auch Marion Thomsen, Sprecherin der Braunschweigischen Landessparkasse, die das Spiel präsentiert, gehört zum Team. Die Themen sind breitgefächert „Das Schöne war, dass uns keine Vorgaben gemacht wurden, wir thematisch aus dem Vollen schöpfen konnten", erklärt Jäger. Ihm habe es viel Spaß gemacht, ein Ratespiel einmal von der anderen Seite aufzuzäumen, also Fragen zu entwickeln und sich dazu mögliche Lösungen auszudenken. „Und das ist manchmal schwieriger als gedacht", hat Wenzel-Becker gemerkt, „weil die falschen Antworten einerseits nicht zu abwegig und einfach sein sollen, andererseits aber auch nicht zu schwierig und speziell." Das Themenspektrum reicht von Geschichte über Religion und Sport bis zu so genanntem unnützen Wissen, mit dem sich aber herrlich schlaumeiern lässt. Eine von Mario Wenzel-Becker entworfene Frage lautet: Was gilt als geografischer Mittelpunkt der Altstadtinsel? Burglöwe, Kohlmarkt, Marienbrunnen oder Hagenmarkt? Die Lösung wird hier aber nicht verraten. „Wenn man einmal anfängt, sich Fragen auszudenken, sprudelt die Fantasie einfach weiter", sagt Co-Autor Andreas Jäger. Einem künftigen Ergänzungsset zu den zunächst 500 Fragen für das Stadtquiz stünde also nichts im Wege.