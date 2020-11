Braunschweiger 007-Experte vermutet: James Bond wird Vater

Nix zu hören von James Bond. Umso mehr von Danny Morgenstern. Während der Kinofilm „Keine Zeit zu sterben“ zum nunmehr fünften Mal verschoben werden musste und die Fans auf heißen Kohlen sitzen, gibt der 007-Experte aus Braunschweig Vollgas. Zwei neue Bücher über den kultigsten Agenten Ihrer Majestät hat der 41-Jährige gerade auf den Markt geworfen. Im nächsten Jahr wird er - sollte Corona in die Knie gezwungen sein - auch noch als Moderator mit der James-Bond-Bigband auf Tournee gehen.

Hartnäckig hat sich Morgenstern gewehrt, den Buchstart von „Unnützes James Bond Wissen“ wie den Film in den April 2021 zu verschieben. „Wir müssen doch das Weihnachtsgeschäft mitnehmen!“, beharrte er geschäftstüchtig. Sein mühevoll zusammengetragenes Nachschlagewerk ist eine Fundgrube für Fans, die nicht genug bekommen können: 2500 ungewöhnliche Fakten und kuriose Begebenheiten.

Der „Beißer“ besucht Kiel

So hat Morgenstern unter anderem herausgefunden, dass der Schauspieler Richard Kiel, der in „Der Spion, der mich liebte“ die Figur des Beißer verkörperte, 1979 mit seiner Familie die Stadt Kiel besuchte und sich dabei am Ortsschild für die Zeitungen fotografieren ließ. Ebenso belanglos (aber eben doch faszinierend für Fans) die Information, dass Dr.-No-Darsteller Joseph Wiseman alle männlichen Hauptrollen in Shakespeares Stücken auswendig konnte.

Auch Delikates aus dem brandneuen Film ist vermerkt. Morgensterns kühne Schlussfolgerung, nachdem er Fetzen der Produktionsunterlagen zu Gesicht bekommen hatte: „Bond ist Vater geworden!“ Eine heikle Spekulation, deren Wahrheitsgehalt wohl erst der Filmstart offenbaren wird.

Die erste Auflage schon vergriffen

Die erste Auflage zu „Unnützes James Bond Wissen“ ging schon weg wie warme Semmeln. 3000 Bücher ruckzuck vergriffen. Nach nur sechs Wochen muss nun schon nachgedruckt werden. „Phänomenal“, freut sich Morgenstern.

Kein Autor hat in Deutschland bishermehr zum Thema 007 veröffentlicht. Morgenstern ist da einmalig. Als zeitloses Werk, das Klarheit verschaffe, gilt etwa das Werk „James Bond für Besserwisser“. Seine regelmäßigen XXS-Formate sind den einzelnen Filmen gewidmet. Gerade hat er auch sein Büchlein zu „Im Angesicht des Todes“ veröffentlicht.

Morgensterns guter Ruf als Bond-Experte weitet sich immer mehr aus. So war auch der Musiker Olaf Fütterer auf ihn aufmerksam geworden, Initiator des Konzert-Formats „The James Bond Tribute Concert“ . Der fragte an, ob der Braunschweiger durch den Bigband-Abend mit den Film-Titelmelodien führen wolle. Morgenstern sagte zu und traute seinen Augen kaum, als er den Vertrag zugeschickt bekam. „Da geht es nicht, wie ich dachte, um ein Konzert, sondern um eine ganze Tournee mit 60 Auftritten.“ Bis 2022 soll gespielt werden. Einen Auftritt gab es schon. Dann kam der Lockdown.

Pikante Details zu Bonds Sexleben

Morgensterns Beitrag bei den Konzerten ist es, zwischen den Titeln Anekdötchen beizusteuern und jenes unnütze, aber doch kultige Wissen über 007. Da geht es auch schon mal um Bonds bevorzugte Stellung beim Sex. „Für manchen Fan sicher eine Enttäuschung - aber es ist die banale Missionarsstellung“, so Morgenstern. Allerdings habe Bond aber auch schon mal die deutlich kompliziertere „Schraube des Archimedes“ praktiziert. „Habe für diese Textpassage im Kamasutra recherchiert“, sagt Morgenstern, grinst und meint: „Recherche ist alles!“

Und jetzt auch noch ein Horror-Thriller

Und weil er so ungern untätig ist, hat er seine Corona-Zwangspause für eine neuerliche kreative Tat genutzt. Noch ein Buch. Aber ein ganz anderes. Mal ohne Bond. „Ein Horror-Thriller“, verrät Morgenstern, der am 15. Dezember auf den Markt komme. Der lockende Klappentext offenbart Gruseliges über den Universitätsprofessor Tom Logan, für den die Welt aus den Fugen gerät. Was zunächst wie die Erfüllung seines Lebenstraums aussah, nämlich auf einer „Body Farm“ im niedersächsischen Braunschweig an Leichen zu forschen, wird zu einem Albtraum tödlichen Ausmaßes. Nach dem Unfall eines Chemie-Transportes mit dubioser Ladung sind die Naturgesetze scheinbar außer Kraft gesetzt und das Überleben der Menschheit hängt am seidenen Faden. Zusammen mit einer jungen Studentin kämpft Logan gegen gleich mehrere Feinde – und gegen die Zeit ...

Den Thriller hat Morgenstern in Eigenregie verlegt. Weil der Verlag verlangte, das Buch in Berlin oder London spielen müsse. „Das kam für mich aber nicht in Frage“, sagt der Autor. Für ihn wäre das einem Verrat an Braunschweig gleichgekommen.

Neue Bücher von Danny Morgenstern

„Unnützes James Bond Wissen“ (Verlag Cross Cult), ISBN: 978-3966581912, 15 Euro

„007 XXS -James Bond Jahrgang 1985, Im Angesicht des Todes“, ISBN: 978-3-9819032-6-3, limitierte Auflage von 1.007 Exemplaren

„Body Farm – Der Tod will Gesellschaft“, erscheint am 15. Dezember

Weitere Infos unter www.007-xxl.de