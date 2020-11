Braunschweiger FFF-Aktivisten: Black Friday? Schlecht fürs Klima!

Am 27. November ist Black Friday. Ein Tag, der uns mit besonderen Rabatten und Aktionen zum Konsumieren anregen soll. Die Wirtschaft ankurbeln, das klingt doch prinzipiell gut, vor allem in der Coronakrise ­– oder nicht? Aber für alles, was wir konsumieren, für jedes Kleidungsstück, jedes Handy, jedes Nahrungsmittel werden Ressourcen benötigt.

Diese werden häufig unter absolut menschenunwürdigen Bedingungen beschafft und hergestellt. Es wird kaum bis gar nicht darauf geachtet, welcher Schaden der Umwelt zugefügt wird. Vielleicht kennen Sie die Bilder, zum Beispiel aus China ­– blutrot, blau oder grün verfärbte Flüsse. Der Grund dafür sind Fabriken, die ihre Abwässer direkt in die Flüsse entsorgen. Das ist praktisch und günstig, aber extrem umweltschädlich.

Transportwege spielen eine Rolle

Nicht nur direkte Umweltverschmutzung ist ein Problem, auch Transportwege spielen eine Rolle: Flugzeuge, Schiffe und LKWs verursachen CO 2 -Emissionen, wenn die produzierten Güter zum Verkaufsort transportiert werden. Und allein schon die Produktion findet oft an unterschiedlichen Orten statt. Oft ist es günstiger, Transportwege in Kauf zu nehmen, als alles an einem Ort zu produzieren.

Nele Evers beschäftigt sich stark mit dem Klimawandel. Foto: Bernward Comes

Nicht zu vernachlässigen sind auch die schlechten Arbeitsbedingungen, unter denen zum Beispiel Näher*innen in Bangladesh arbeiten müssen: bis zu 100 Stunden pro Woche, 12 bis 14 Stunden am Tag. Sie verdienen gerade genug zum Überleben, werden von ihren Arbeitgeber*innen unterdrückt und können sich nicht wehren – denn dann würden sie ihren Job verlieren. Immer wieder kommt es zu Unfällen wie Fabrikeinstürzen oder Bränden, da die Gebäude häufig baufällig sind und kaum Standards unterliegen.

Forderung nach einem Lieferkettengesetz

Schuld sind allerdings nicht nur die direkten Arbeitgeber*innen in den Produktionsländern. Die meisten Konzerne, die ihren Sitz in Europa und den USA haben, besitzen Unter- oder Partnerfirmen in Asien, die für sie produzieren. Passiert dort ein Unglück, können die großen Unternehmen nicht zur Verantwortung gezogen werden. Die kleineren in Asien erwarten in den meisten Fällen auch kaum Konsequenzen.

Daher gibt es schon lange die Forderung nach einem Lieferkettengesetz. Ein solches Gesetz würde ermöglichen, dass die großen Konzerne, aber auch ihre Unter- und Partnerfirmen bei Umweltverschmutzung, Unglücken etc. zur Verantwortung gezogen werden können. Die Produktions- und Lieferketten könnten besser kontrolliert werden. Deutschland könnte dabei Vorreiter sein, eine Umsetzung auf EU-Ebene könnte noch viel mehr verändern.

Make it greener, make it cleaner!

Wenn wir, Fridays for Future, Klimaschutz fordern, meinen wir Klimagerechtigkeit. Die Bewältigung der Klimakrise funktioniert nicht ohne soziale Verträglichkeit und Gerechtigkeit aller Maßnahmen. Gerade Länder und Regionen, die historisch für die Klimakrise verantwortlich sind, müssen sich dieser Verantwortung stellen und alles dafür tun, eine lebenswerte Zukunft zu schaffen.

Dabei reicht es nicht, Individualveränderung, also klimafreundlicheres Leben der einzelnen Menschen, zu fördern und auf ihr freiwilliges Engagement zu hoffen. Weltweit sind 100 Konzerne für 71 Prozent der CO 2 -Emissionen verantwortlich.

Es müssen jetzt politische Rahmenbedingungen geschaffen werden und Konzerne zur Verantwortung gezogen werden. Menschenrechte, Umwelt- und Klimaschutz dürfen kein Privileg sein, sie müssen zum Standard werden! Make it greener, make it cleaner!

Nele Evers (16) besucht die Ricarda-Huch-Schule und ist Pressesprecherin der Braunschweiger Ortsgruppe von „Fridays for Future“. Die Gruppe veranstaltet an diesem Freitag, 27. November, von 15 bis 16 Uhr eine Info-Aktion auf dem Schlossplatz.

