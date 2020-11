Jugendliche stehlen in Braunschweig Handys aus Verkaufsraum

Braunschweig. In einem Reparaturgeschäft haben Jugendliche am Dienstag vier Mobiltelefone gestohlen. Sie hatten zuvor die Diebstahlsicherungen durchtrennt.

Eine Gruppe von Jugendlichen und Kindern hat am Dienstag in einem Geschäft in der Innenstadt die Diebstahlsicherung beschädigt vier Handys gestohlen. Um 17.21 Uhr betrat die kleine Gruppe von Kindern und Jugendlichen laut Mitteilung der Polizei den Verkaufsraum eines Reparaturgeschäfts für Mobiltelefone. Sie habe sich an einem Präsentationstisch mit Handys aufgehalten, die gegen Diebstahl gesichert zur Ansicht auslagen.

Mitarbeiter spricht Jugendliche an, diese flüchten

Nachdem einer der Mitarbeiter die Jugendlichen ansprach, verließen sie fluchtartig das Geschäft. Hierbei löste die akustische Warensicherungsanlage aus, die anzeigte, dass die Sicherung durchtrennt wurde. An dem Präsentationstisch blieben die beschädigten Sicherungen zurück, und vier Handys fehlten. Es entstand laut Polizei ein Schaden von mehreren Tausend Euro.

Braunschweiger Polizei ermittelt wegen Ladendiebstahls

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Polizei die Täter nicht mehr in der Umgebung antreffen. Die Polizei leitete die Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und Sachbeschädigung ein.

red