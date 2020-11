Das digitale Pflegebett misst Gewicht und Bewegungen

Das digitale Pflegebett misst das Gewicht und warnt bei Gewichtsverlust. Es registriert, ob sich der Schlafende ausreicht bewegt, und überwacht damit das Risiko des Wundliegens. Die Sensoren spüren auch, wenn sich jemand auf die Bettkante setzt, also aufstehen will. Bei sturzgefährdeten Menschen erreicht in diesem Fall eine Warnmeldung die Pflegekraft.

93 digitale Betten in St. Vinzenz

Das digitale Pflegebett ist keine Zukunftsvision. Die Evangelische Stiftung Neuerkerode hat sein Senioren-und Pflegezentrum St. Vinzenz an der Bismarckstraße bereits komplett mit 93 dieser Betten ausgestattet. Und nicht nur das: Die Stiftung hat das Bett in einer hauseigenen Abteilung selbst entwickelt.

Vor rund zwei Jahren wurde die „Unternehmensentwicklung“ kurz UE, gegründet. Sie soll dazu beitragen , die Gesundheits- und Sozialwirtschaft in die digitale Zukunft zu führen. Rüdiger Becker, Direktor der Stiftung Neuerkerode, sieht auch in der Dienstleistung am Menschen Innovationspotenzial.

„Pflege funktioniert nicht mehr wir vor hundert Jahren“

„Es wäre ein Fehler zu denken, Pflege funktioniere heute noch so wie vor hundert Jahren.“ Abteilungen für Forschung und Entwicklung seien in großen Konzernen selbstverständlich. Die Evangelische Stiftung Neuerkerode, ebenfalls ein großer Arbeitgeber in der Region, will mit Gründung der „Unternehmensentwicklung“ den eigenen Zukunftskurs steuern. Becker: „Wir denken darüber nach, wie soziale Dienstleistung nicht nur morgen, sondern auch übermorgen gestaltet werden soll.“

Assistenzsysteme nehmen Arbeit ab

OPAL heißt ein Forschungsprojekt im Bereich der Altenhilfe. Darin geht es - auch vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels in der Pflege - um die Optimierung der Altenhilfe durch digitale Assistenzsysteme. Ein Beispiel für die Nutzung der Sensortechnologie ist das neue Pflegebett.

Pflegebett mit Forschern entwickelt

Entwicklungsleiter Dr. Jan Wolff und sein Team haben das digitale Bett gemeinsam mit Arbeitssoziologen der Leibniz Universität Hannover und Wissenschaftlern der Ostfalia Hochschule in Wolfsburg den Bedürfnissen in der Pflege angepasst. Als Produzent ist ein Betten-Hersteller im Boot. Die genutzte Technologie sei bereits auf dem Markt, so Wolff. Doch das Zusammenspiel etwa mit Datenübermittlung und Rufmelde-Anlagen sei neu.

Sensoren ersetzen anstrengende Prozedur des Wiegens Pflegebedürftiger

So nütze es Pflegekräften in der Praxis wenig, wenn das digitale Bett das gemessene Körpergewicht nur selbst speichere. Das mit Wolffs Team konzipierte Bett dagegen soll die Daten direkt in die Pflege-Dokumentation einspeisen - und zugleich Alarm schlagen, wenn der Bettlägerige an Gewicht verliere. Die Gewichtsmessung entlaste nicht nur die Pflegekräfte, sondern ebenso die Pflegebedürftigen, betont Rüdiger Becker. Denn auch für sie sei das regelmäßige Wiegen außerhalb des Bettes eine aufwendige und anstrengende Prozedur. Die mit der Nutzung von Assistenzsystemen verbundene Idee: Die Arbeitserleichterungen sollen Pflegekräften mehr Zeit für die gute Versorgung der Pflegebedürftigen schaffen.

Fördergelder

Dank Fördergeldern ist die Unternehmensentwicklung der Stiftung Neuerkerode inzwischen auf sechs Mitarbeitende angewachsen. Neben Gesundheitsökonom Wolff sind zwei Psychologinnen, Erziehungs- Kommunikations- und Medienwissenschaftler dabei.

Becker: „Digitales Potenzial in der Sozialwirtschaft nicht ausgeschöpft“

Das Potenzial, das in der Digitalisierung liege, konnte laut Rüdiger Becker in der Gesundheits- und Sozialwirtschaft bisher noch nicht im gleichen Maße ausgeschöpft werden, wie dies in anderen Branchen gelungen sei. „Ein entscheidendes Kriterium zur erfolgreichen Gestaltung der Digitalisierung ist die aktive Beteiligung der Mitarbeitenden.“ So begreift sich die UE auch als Anlaufstelle für die Beschäftigten. „Wir nehmen ihre Ideen auf und finden Lösungen für ihre Probleme“, fasst es Wolff zusammen.

Stiftung Neuerkerode Ansprechpartner für Qualifizierung

Ein weiteres Projekt der Unternehmensentwicklung ist das „Qualifizierungszentrum Digitalisierung“, in dem nicht nur allen Beschäftigten der Evangelischen Stiftung Neuerkerode digitale Kompetenzen vermittelt werden sollen. Die Qualifizierungsprogramme sollen auch den Mitgliedern des diakonischen Werks in Niedersachsen zugute kommen. Becker zufolge wird das Projekt über drei Jahre vom Diakonischen Werk in Niedersachsen anschubfinanziert. „Im Bereich der Digitalisierung wollen wir in der niedersächsischen Sozialwirtschaft ein zentraler Ansprechpartner für die Qualifizierung werden.“

Babybauch-App

Darüber hinaus stehen digitale Medien auf der Agenda der Entwicklungsabteilung. In Kürze wird es für werdende Eltern eine Babybauch-App mit allen Infos rund um die Geburt geben. Bei der App handelt es um ein Gemeinschaftsprojekt mit dem Städtischen Klinikum. Das zur Stiftung Neuerkerode gehörende Krankenhaus Marienstift und das Klinikum betreiben die beiden einzigen Geburtskliniken in Braunschweig.