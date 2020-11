Ein Dutzend Torten für Braunschweiger Rettungskräfte

Die Malteser in Braunschweig haben eine kalorienreiche Überraschung erhalten: 14 Torten, überreicht vom Verein Cheer’s Kitchen. „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung für jene, die jetzt in der Pandemie im Zentrum des Geschehens stehen, aber außerhalb der Pandemie eher am Rande mitlaufen, deren Arbeit man für selbstverständlich hält, was sie aber nicht ist. Jetzt rückt deren Arbeit wieder in den Mittelpunkt des Geschehens“, freute sich Malteser-Pressesprecher Michael Lukas. „Wir sind sehr dankbar und freuen uns über dieses Zeichen der Wertschätzung.“

Zu der Aktion erläutert Fabian Haars, Vorstandsvorsitzender des Vereins, laut einer Pressemitteilung: „Die Zahl der Corona-Infizierten steigt – und damit auch die Belastung bei den Rettungskräften. Durch das Engagement der Braunschweigischen Landessparkasse können wir aktuell dankenswerterweise Hilfsorganisationen und Rettungsdienste mit süßen Freuden überraschen und ihnen damit ein kleines, kulinarisches Dankeschön überbringen.

Café Makery und Gaststätte Reitling im Elm steuern Torten bei

Die Torten habe dieses Mal das Café Makery aus dem Magniviertel vorbereitet. „Eine Gastronomie, die mit viel Herzblut betrieben wird, und somit perfekt in das Konzept von Cheer’s Kitchen passt“, so Haars. Betrieben wird das Café von Nina Beiersdorf und ihrer Schwester Svenja. Zu der Aktion von Cheer’s Kitchen sagen sie: „Es ist so oder so eine schöne Aktion – aber vor allem jetzt, wo die Situation durch den Lockdown und die Infektionszahlen wieder schwieriger wird, ist es super, etwas beitragen zu können.“

Bereits im September sei die Johanniter-Unfall-Hilfe mit 14 Torten überrascht worden, so Haars. Damals hätte das Team von Frerk und Isabel Hennicke (Gaststätte Reitling im Elm) kräftig angepackt. Silvester Plotka, Chef des Private Banking der BLSK, betont: „Eine dermaßen gute Initiative, eine dermaßen tolle Idee – dieses Projekt ist mehr als Gold wert.“ Der gute Wille, er kam an: „Vielen Dank für die schönen Torten, unsere Mitarbeiter haben sich riesig darüber gefreut“, so das Team der Johanniter-Unfall-Hilfe Braunschweig.

All Vorhaben werden durch Spenden ermöglicht

In den kommenden Wochen sollen weitere Aktionen von Cheer’s Kitchen folgen – sowohl Kuchen-Lieferungen als auch andere Projekte. Haars: „All unsere Vorhaben werden durch Spenden ermöglicht. Sollten also Unternehmen Corona-bedingt Jahresetats noch nicht aufgebracht haben: wir freuen uns über jeden Support. Übrigens lassen sich auch Weihnachtsfeier-Budgets in Spendenaktionen für Hilfskräfte oder andere, stark beanspruchte Berufsgruppen oder in Not geratene Menschen einsetzen. Sprecht uns einfach an!“ Weitere Informationen gibt es auf cheerskitchen.de.

