Der neue Chef der „Rheinischen Republik“ in Braunschweig

Cataldo Principale (62) steht allein in der „Rheinischen Republik“, die seit Mitte September geschlossen ist, und schaut auf die „Bonner Wand“ in seinem neu erworbenen Restaurant. Das Konterfei von Adenauer hängt da neben dem von Ludwig Erhard, Kiesinger ist auch dabei in dem illustren Kreis, Willy Brandt natürlich, Helmut Schmidt und all die anderen Bonner Spitzenpolitiker.

Cataldo Principale weiß: Sie alle haben’s auch nicht immer leicht gehabt in ihren Job, haben harte Zeiten durchmachen müssen in der damaligen Bundeshauptstadt, dem politischen Nabel der Republik.

Es hätte nicht dicker kommen können

Blick in die „Rheinische Republik“. Foto: Norbert Jonscher / NJ

Auch für ihn, den neuen Inhaber, hätte es dicker nicht kommen können. Da erwirbt er Ende September die in Corona-Schieflage geratene „Republik“ und will mit dem Laden eigentlich schon am 1. November gleich wieder neu durchstarten, pünktlich zum Vorweihnachtsgeschäft – und dann das. Das Corona-Virus funkt ihm dazwischen, genauer: all die Braunschweiger, die in den letzten Wochen so oder so dazu beigetragen haben, dass die Infektionszahlen so sehr in die Höhe geschnellt sind, dass ein erneuter Lockdown unumgänglich war.

Nun hängt Principale mit seinem Team in der Corona-Warteschleife und wartet auf das, was womöglich in diesem Jahr gar nicht mehr kommt: dass die Lokale wieder öffnen dürfen. „Ich gehe nicht davon aus, dass es vor dem Frühjahr hier losgeht“, schätzt der 62-Jährige die Lage realistisch ein.

Als Autohändler bekannt

Er, der einstige „Automann“ der Stadt, den alle kennen, die Opel fahren, weil er bis vor 15 Jahren ein größeres Auto-Unternehmen geleitet hat, ist zwischenzeitlich in der Gastro-Branche ein bekanntes Gesicht. Mit dem „Schnitzelhaus“ am Wendenring ging Principale 2005 an den Start, zur gleichen Zeit sprach ihn ein bekannter Hauseigentümer am Kohlmarkt an. Ob er nicht Interesse habe, ein insolventes Restaurant zu übernehmen? Das „Wirtshaus“ entstand, 2014 kam daneben die „District“-Bar hinzu.

Nun also die „Rheinische Republik“. Wieder habe ihn, so Ende August sei das gewesen, ein bekannter Braunschweiger Hauseigentümer angerufen und gefragt, ob er nicht Interesse an der „Republik“ habe. Dort war zuletzt einiges schief gelaufen. Ein kroatischer Betreiber konnte die fünfstellige Untermiete nicht mehr zahlen, die Mieterin, komplett unerfahren in der Branche, sprang im März 2019 ein. Ins kalte Wasser – und legte eine kolossale Bauchlandung hin, was letztlich auch der Corona-Flaute geschuldet war. Schnell schrieb sie rote Zahlen, obwohl die Einnahmen völlig okay gewesen seien, heißt es. Nur die laufenden Kosten seien viel zu hoch gewesen, auch die Beraterkosten. Principale: „So kannst du ein Restaurant natürlich nicht führen.“ Was die frühere Inhaberin inzwischen auch eingesehen hat. Um den Gang zum Insolvenzgericht sei sie nicht herum gekommen.

Neue Speisekarte wird geschrieben

Nun also Principale. Der gelernte Kaufmann hat natürlich gleich gesehen, wo der Hase im Pfeffer liegt in der „Republik“. Erste Neuerung: Die Küche wird komplett erneuert, ein neuer Küchen-Chef schwingt den Kochlöffel. Zwei Mitarbeiter bringe er, Principale, mit, die anderen neun Beschäftigten werde er übernehmen. So sei es abgesprochen.

Name und Inneneinrichtung hingegen werden bleiben. Motto: never change a runnig System. Einige rheinische Gerichte wie der obligatorische Sauerbraten, aber auch die Kanzler-Currywurst und die Schweinshaxe werden bleiben, ansonsten werde die Speisekarte aber moderner gestaltet. Und es werde einige neue Gerichte („aber kein Schickimicki, sondern was, wovon man satt wird“) geben. Mit Produkten aus regionalem Anbau. Allenfalls die Rindersteaks beziehe er aus dem Großhandel.

Das rheinländische Spezialitäten-Restaurant ist seit Jahren ein „Big Player“ in der Neuen Straße. Das Konzept: eine eigene Republik in Norddeutschland ausrufen, eine Genuss- und Erlebnis-Republik, die klar und deutlich die Botschaft des rheinischen Lebensgefühls transportiert – der Gast also „exterritoriales“ Erlebnis-Gebiet betritt.

Das Restaurant war ursprünglich Anfang 2013 in der damals noch unbelebten Neuen Straße an den Start gegangen. Weitere Gastronomen zogen peu a peu in der früheren Problem-Straße nach. Inzwischen ist die Neue Straße neben dem Bohlweg eine der beiden großen Gastro-Meilen der Stadt. Doch die Corona-Krise lässt es hier und da bröckeln. So hatte bereits vor Wochen das „Saigon“ das Handtuch geworfen.