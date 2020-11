Zeugen nach gefährlicher Körperverletzung in Braunschweig gesucht

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht zu Sonntag, 25. Oktober, zwischen 23 und 1 Uhr einen 22-jährigen Studenten in der Gaußstraße von hinten angegriffen und zu Boden gerissen. Dem Studenten wurde mehrmals ins Gesicht getreten. Er erlitt dadurch diverse Verletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war der 22-Jährige mit einigen Freunden zu Fuß vom Bohlweg in Richtung Hochschulviertel unterwegs. Der junge Mann ist Angehöriger einer Braunschweiger Studentenverbindung und trug eine Schärpe in dessen Farben.

Student wird abseits von seinen Begleitern angegriffen

Als der junge Student in der Gaußstraße abseits seiner Begleiter ging, wurde er angegriffen. Als sich der am Boden liegende Mann zur Wehr setzte, verletzte er seinen Angreifer ebenfalls im Gesicht. Dieser floh daraufhin mit etwa vier weiteren Personen in Richtung Spielmannstraße.

So sieht der Täter aus

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

circa 185 Zentimeter groß

kurzes bis mittellanges, dunkles Haar

schwarzer Kapuzenpullover

eventuell Gesichtsverletzung

Politisch motivierter Hintergrund für die Tat möglich

Ein politisch motivierter Hintergrund der Tat kann laut Polizei nicht ausgeschlossen werden. Der Täter beleidigte den Studenten als „Nazi“. Zudem war der 22-Jährige als Angehöriger einer Studentenverbindung zu erkennen.

Polizei sucht Zeugen

Wer Hinweise zur Tat und der Personengruppe um den Haupttäter geben kann, soll sich beim Kriminaldauerdienst der Polizei Braunschweig melden unter (0531) 4762516.

red