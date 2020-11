Mit Nachdruck setzt sich die CDU-Ratsfraktion in einer Pressemitteilung erneut für weitreichende Verbesserungen der unbefriedigenden Raumsituation am Wilhelm-Gymnasium und an der Gaußschule in Braunschweig ein.

„Seit Jahren werden die beiden Braunschweiger Traditionsgymnasien von der Verwaltung stiefmütterlich behandelt. Die Situation dort ist insbesondere angesichts der immensen Investitionen für die Integrierten Gesamtschulen nicht mehr hinzunehmen“, erklärt Antje Keller, schulpolitische Sprecherin der CDU-Ratsfraktion, die neuerliche Initiative. CDU: Modernisierungen, Neubauten und Erweiterungen sind zwingend erforderlich Der CDU-Antrag soll die beiden Schulen, so die Mitteilung, „für die Wiedereinführung des Abiturs nach 13 Schuljahren von 2021 an nachhaltig ertüchtigen“. Dazu seien aus Sicht der CDU-Ratsfraktion Modernisierungen, Neubauten und Erweiterungen zwingend erforderlich. Aktuell fehlen demnach nach Recherchen der CDU zusammen 35 Unterrichts- und Differenzierungsräume an den beiden Gymnasien, 15 am Wilhelm-Gymnasium und sogar 20 an der Gaußschule. Der Antrag wird erstmals im Bauausschuss am Dienstag, 3. November, diskutiert. Am 17. November entscheidet der Rat der Stadt. „Die Verwaltung hatte sechs Jahre lang Zeit, sich auf die Wiedereinführung des G9 vorzubereiten. Seitdem ist bekannt, dass Gymnasien zusätzliche Räume und Sporthallenkapazitäten benötigen werden. Wir haben immer wieder auf die drohenden Engpässe gerade an der Gaußschule und am Wilhelm-Gymnasium hingewiesen. Passiert ist nichts. Erst jetzt bequemt sich die Verwaltung, mit den Schulleitern zu sprechen und mit der Analyse zu beginnen. Das ist ein Armutszeugnis, eine glatte Sechs“, meint Antje Keller. Die CDU-Ratsfraktion empfinde „ein Aussitzen des Problems als unverantwortlich gegenüber den Schülerinnen und Schülern“. „Uns ist schleierhaft, warum gerade diese beiden altehrwürdigen Gymnasien im Vergleich zum Beispiel zu den Integrierten Gesamtschulen so eklatant benachteiligt wurden und werden, zumal der Elternwille unverändert mehrheitlich den Besuch von Gymnasien für ihre Kinder präferiert“, kritisiert die schulpolitische Sprecherin. Fraktion sieht die eigene Position durch Elternbefragung untermauert In der im April dieses Jahres von der Stadt veröffentlichten Elternbefragung (3. und 4. Klasse) hätten mehr als 52 Prozent die Gymnasien und lediglich 33 Prozent Integrierte Gesamtschulen präferiert. Wie bedeutsam optimale Lernbedingungen für den Lernerfolg seien und welchen Stellenwert diesen bei anderen Schulformen eingeräumt würden, sei bei den Diskussionen um die sechste Integrierte Gesamtschule immer wieder zu Recht betont worden. „Dieser Maßstab muss aber für alle Schulformen gelten und damit auch für das Wilhelm-Gymnasium und die Gaußschule“, fordert Antje Keller. Die Verwaltung aber schlage als Problemlösung lapidar vor, der Gaußschule und dem Wilhelm-Gymnasium eine gemeinsame Außenstelle in den sogar erst noch freizubekommenden Räumen der Technik Akademie Braunschweig (TAB) an der Kastanienallee anzubieten. Wilhelm-Gymnasium und Gaußschule sollen neue Sporthalle gemeinsam nutzen „Das ist mal wieder nur Flickschusterei. Mit unserem Antrag wollen wir erreichen, dass die Verwaltung nun endlich ein schlüssiges Konzept für eine angemessene räumliche Lösung mit den von uns genannten Rahmenbedingungen erarbeitet“, erläutert Antje Keller. Die CDU-Ratsfraktion könne das „Abschieben von Teilen der Schülerschaft beider Gymnasien in eine Außenstelle“ bestenfalls für einen klar definierten und absehbaren Zeitraum akzeptieren. Sie schlage vielmehr vor, für das Wilhelm-Gymnasium einen Erweiterungsbau und eine neue Sporthalle sowie für die Gaußschule anstelle der maroden Sporthalle zusätzliche Unterrichtsräume zu errichten. Die neue Sporthalle sollten beide Gymnasien gemeinsam nutzen. Zusätzlich sollten die Schulen mit zeitgemäßer Infrastruktur zum Beispiel im Rahmen der Digitalisierung ausgestattet werden.