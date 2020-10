Eigentlich sollte am Wochenende 7. und 8. November die diesjährige Mumme-Genussmeile in Braunschweig stattfinden. An dem Sonntag sollten zudem die Geschäfte in der Innenstadt öffnen. Doch beides muss aufgrund der ab Montag in Kraft tretenden Corona-Maßnahmen ausfallen.

