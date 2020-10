Haltestellen in Braunschweig zerstört – Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen, nachdem die Scheiben von drei Straßenbahnhaltestellen eingeschlagen worden sind. In der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen Mitternacht und 1.15 Uhr zerstörten Unbekannte die Glasscheiben von drei Straßenbahnhaltestellen an der Elbestraße. Es handelt sich um die Haltestellen Saalestraße und Alsterplatz in Richtung stadtauswärts und die Haltestellen Rheinring in beide Fahrtrichtungen.

Das Sicherheitsglas von jeweils zwei beziehungsweise drei Scheiben und einem Schaukasten wurden komplett zerstört, meldet die Polizei. Jede Scheibe war etwa drei Quadratmeter groß. Die Polizei bittet alle Personen, die Hinweise auf die Täter oder das Tatgeschehen geben können, sich unter (0531) 476-3515 zu melden.

red