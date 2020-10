Unbekannter schlägt Braunschweiger Schüler im Unterricht

Braunschweig. Am Martino-Katharineum wurde ein Schüler von zwei Unbekannten angegriffen. Sie verpassten ihm einen Faustschlag ins Gesicht.

Zwei unbekannte Personen haben einen Schüler am Gymnasium Martino Katharineum im Unterricht tätlich angegriffen. Die schulfremden Personen müssen am Dienstag gegen 12.40 Uhr unbefugt das Schulgebäude betreten haben und überraschten ihr 18-jähriges Opfer im Erdkundeunterricht. „Eine der beiden Personen schlug dem 18-Jährigen mit der Faust ins Gesicht und beleidigte ihn. Die andere Person hielt Schüler zurück, die ihrem Mitschüler helfen wollten“, so Polizeisprecher Dirk Oppermann.

Anzeige wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruchs Die Polizei erstattete Strafanzeige gegen beide Personen wegen Körperverletzung. Dadurch, dass die zweite Person dem Schläger den Rücken freigehalten hat, könnte es sich um eine gemeinschaftlich verübte Tat und damit um den Straftatbestand der gefährlichen Körperverletzung handeln. Schulleiter Jens Büngener erstattete Anzeige wegen Hausfriedensbruchs. Die Hintergründe der Tat sind noch unbekannt. Da der Schüler im Erdkundeunterricht offenbar gezielt aufgesucht wurde, sagt Oppermann: „Es sieht so aus, als wenn das keine Zufallsbegegnung gewesen ist.“ Polizei: „Es gibt viele Zeugen“ Die Ermittlungen laufen. Das Opfer erlitt Schwellungen im Gesicht, verzichtete aber vorerst auf eine ärztliche Untersuchung. Der Schüler wurde noch nicht als Zeuge vernommen. Obwohl im Schulgebäude wegen Corona Maskenpflicht herrscht, seien die beiden Täter unmaskiert gewesen, so Oppermann: „Aufgrund der vielen Zeugen gehen wir davon aus, dass wir die Identitäten schnell ermitteln können.“