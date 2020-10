Das „Wunder von Lengede“: Gedenktag und Erinnerungsort

Der 24. Oktober ist seit 1963 ein zentrales Datum der Ortsgeschichte von Lengede, ebenso Erinnerungsdatum der braunschweigischen Regionalgeschichte, an dem jährlich dem Geschehen in Lengede gedacht werden sollte. In diesem Jahr ist der 24. Oktober der 57. Jahrestag jenes Geschehens, das am Ende als „Wunder von Lengede“ in die Geschichte eingegangen ist und weit über Lengede hinaus auch Teil deutscher Erinnerungskultur wurde. Es war das „Ereignis Lengede“, das wie kaum ein Geschehen im 20. Jahrhundert zum Medienereignis wurde.

Die geschichtlichen Eckpunkte sind zwar allgemein bekannt, sollen aber kurz erinnert werden: Vom 24. Oktober 1963 bis zum 7. November 1963 reichten die Ereignisse vom Wassereinbruch aus dem Klärteich 12 bis hin zur Rettung der elf Kumpel nach 14 Tagen im „Alten Mann“. Nach der ersten Rettung von drei Kumpeln bei Barbecke glaubte man zunächst, bei einer weiteren Suchbohrung erneut Klopfzeichen zu hören. Diese erwiesen sich als akustische Täuschung und waren nur das Echo von Wassertropfen.

Daraufhin wurden die Suchbohrungen eingestellt. Die Spezialfahrzeuge waren bereits abgefahren, eine Trauerfeier für die Totgesagten wurde vorbereitet, als man sich auf Drängen der Kameraden zu einer weiteren Bohrung beim „Alten Mann“ entschloss und erneut Klopfgeräusche entdeckte. Noch auf der Autobahn wurde der Konvoi gestoppt und die Bohrtürme kehrten um: Es begann das „Wunder von Lengede“.

Die Empfindungen dieses Momentes hat der damalige Vikar Karl-Hans Schnell in einem Erinnerungsbericht einprägsam geschildert: „Unvergessen der Augenblick am Sonntag, dem 3. November, als wir im Gottesdienst in der Lengeder Kirche erstmals die (uns telefonisch von der Grube mitgeteilten) Namen der 11 bekannt geben konnten, die wider alles Erwarten in 60 Meter Tiefe noch am Leben waren. Ein Aufschluchzen ging durch die Kirche, Ausdruck neuer Hoffnung für die einen und zugleich Ausdruck tiefster Betroffenheit der Angehörigen derer, deren Namen nicht auf der Liste der Lebenden standen“.

Erstmals wieder in Erinnerung gerufen wurde das Geschehen von 1963 in den nationalen Medien, als erneut ein Unglück die Grube Mathilde in Lengede traf und zwölf Opfer forderte, und zwar am 26. Januar 1968. Bei Versorgungsarbeiten von feucht gewordenem Sprengstoff gab es eine heftige Explosion untertage, wobei zwölf Bergleute getötet wurden. Diesmal aber war das Unglück nur noch Thema einer kurzzeitigen Tagesberichterstattung, die nebenbei an 1963 erinnerte.

Lengede 1963 und Lengede 1968 waren damals aktuelle Themen für die lokalen und regionalen Medien. Die Berichterstattung konzentrierte sich auf das unmittelbare Ereignis und erinnerte an die Tage der Trauer, Hoffnung und Freude des Jahres 1963. Für die lokalen Medien wie Peiner Allgemeine Zeitung, Peiner Nachrichten oder Braunschweiger Zeitung stand das Schicksal der Menschen in Lengede im Zentrum der Berichterstattung. Für regionale Medien zählte stets, was ansonsten völlig in den Hintergrund getreten war, und zwar die Tatsache, dass hinter dem Geschehen Menschen aus der Nachbarschaft standen, die getroffen und betroffen waren und sind.

Wichtigstes Medium der Erinnerung wurde 2003 der Film „Das Wunder von Lengede“ zum

40. Jahrestag und für die Frage nach der Rolle des „Wunders von Lengede“ für die Erinnerungskultur war für mich ein Internet-Zuschauerkommentar zur Wiederaufführung des Films am 8. Oktober 2012: „Muss hier mal was berichten. 1962 Februar waren fast 300 Bergleute im Saarland verunglückt, warum wird da nicht berichtet. Wir sind zwar ein kleines Land, aber hat man uns übersehen?“ Dieser kleine Hinweis machte mir zunächst einmal bewusst, wie sehr seit dem Jahr 1963 das Stichwort „Grubenunglück“ meist mit dem „Wunders von Lengede“ verbunden wurde. Aus historischen Quellen lässt sich belegen, dass der erste Nachweis für ein Grubenunglück aus dem Jahr 1376 stammt und zwar im Rammelsberg bei Goslar mit mindestens 100 Toten.

Davon ausgehend sind bis 2020 weltweit 440 Grubenunglücke aktenkundig belegt, wobei allerdings klar ist, dass die Dunkelziffer insbesondere durch die Situation des Bergbaus Asien und Südamerika wesentlich höher liegt. Trotzdem nimmt Lengede in der Erinnerungskultur einen emotional bestimmten besonderen Rang ein und es stellt sich die Frage, ob Lengede und das „Wunder“ von 1963 nicht nur ein „Niedersächsischer Geschichtsort“ von regionaler Strahlkraft ist, sondern längst ein prägender „Deutscher Erinnerungsort“.